高雄電池店夫妻葬生火窟3愛犬獲救 友嘆他囤太多電池

高雄市鳳山區一間電池批發店今天上午竄火苗，雲梯車升空救出胡姓夫妻和女兒，但胡男和妻子仍雙雙不治，養的4隻愛犬，3隻奇蹟獲救；胡男友人悲嘆胡是老好人，開店全年無休，見他囤太多電池，早勸他要清理，沒想到中秋團圓日卻發生憾事。

高市鳳山區建國路三段的4樓透天電池批發店，今天上午6時34分許傳出火警，當時報案的33歲胡姓女子人受困在4樓，報案指稱她和及父母分住3樓和4樓層，沒看到父母逃出，叫了也沒回應，消防局緊急出動24車55人前往搶救。

當時119執勤員保持和胡女不間斷通話，線上指導胡女先關門，避難待救並持續安撫情緒。消防員抵達現場後，見一樓竄出濃煙，1、2樓又堆放大量電池用品，先升起雲梯車將在4樓救出被濃煙嗆傷的33歲的胡姓女子救出，另在3樓通往4樓的樓梯口發現胡女63歲的母親和67歲的父親已倒臥地上，意識昏迷。

胡女和父母分別被送往長庚和國軍802醫院治療，但父母雙雙宣告不治；現場火勢約20分鐘後撲滅；消防員進屋察看，發現起火點疑在一樓，另救出屋主胡男所飼養的3隻流浪愛犬「哈利」、「Happy」和「阿醜」，另1隻流浪犬則葬生火窟。

胡男的友人聞噩耗紛紛趕至胡家關切，胡男的張姓國中同學說，胡是一個老好人，年輕時就經營販售汽機車蓄電池，25年前買了發生火警的透天厝當店面，他常來胡家聊天。

張男指出，2年前，胡的電池店就曾發生火警，當時幸運無人受傷，也未釀太大災害，但胡男開店全年無休，賣的蓄電子很便宜，一直進貨；不久前，曾進了1、200百萬的新電池，他曾勸胡男店門口和住家囤積太多電池，要清理一下，以免發生危險，沒想到，卻在中秋節發生不幸。

胡男的陳姓好友表示，胡男是個愛狗人士，很照顧流浪狗，家中養了哈利，阿醜、小白和happy等4隻流浪狗，胡常常吃了雞腿飯，才咬一口就給愛犬吃，對愛犬貼心的程度，連他都會吃醋。

昨晚友人和胡男聊到12點才就寢，豈料，天一亮，人就走了；胡妻的佛學班友人也趕至現場，難以置信地說，昨晚胡妻才上完佛學班，沒想到，今天就天人永隔。