中壢火警燒死母子 出事透天厝5年前買賣轉手「變高了」

桃園市中壢區一棟透天民宅昨晚發生火警，4樓出租雅房一對廖姓母子疑吸入過多濃煙，被救出時已無生命跡象，送醫搶救仍然不治；據悉，該民宅5年前有買賣紀錄，轉手後才改建做出租生意，且疑有違建情形，相關單位正調查釐清。

附近民眾表示，該透天民宅佔地面積約20坪，屋齡至少30年，原先為一般住家，住著一戶詹姓人家，才5年前搬離賣給羅姓男子。詹男在社區住了很多年，原先的房子沒有那麼多層，羅男買下後曾經改建，也有搭鐵皮，感覺房子好像變高了，好像有違建

據了解，羅男改建透天厝時，曾因拉管線問題，與鄰居發生爭執，經地方人士出面調停，羅男願意屈就，事情才沒鬧上法院。而羅男在其他地方還有房產做出租生意，也沒有住在該社區，但昨天事發時，有到現場關心情況。

該透天民宅附近多高中以下學校，生活機能方便，9間雅房滿租，但租客身分複雜，有70多歲的獨家老人，也有越南籍女移工，還有廖姓母子單親家庭，一樓停放不少輛電動腳踏車和機車；一名與女移工熟識的居民表示，事發前幾天，女移工曾在聊天中提到電動腳踏車壞掉，修了好久還沒修好，不清楚跟事件有沒有關係。

鄰居表示，昨晚11時20分左右，有突然聽到一聲類似放鞭炮的巨大聲響，但外出查看未發現異狀，安靜了好一陣子，才又聽到霹哩啪啦的爆炸聲。後來，透天厝的鐵門半開，可以看到零星火花跟火舌竄出，有人見狀趕緊遷走屋外的機車，也有人忙著報警。