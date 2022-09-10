92歲老翁想回老家半夜溜出門…迷路了 警協助找到家人

92歲劉姓老翁2周前被孫子從嘉義老家接到台中大里住處照顧，但老翁一心想回老家，清晨趁家人熟睡溜出門卻迷路了，在大里區中山路徘徊，被民眾發現報警處理，員警獲報後，研判老翁住處可能在附近，讓老翁坐上警車在附近巷弄繞一繞，老翁沒多久就認出住處，家人直到警方送回老翁，才知老翁偷溜出門。

台中市警局霧峰警分局成功派出所警員蔡淳宇說，與警員林奎言日前清晨5時許獲報到場，發現一名年邁老翁手上拿一件黑色外套，獨自一人在大里區中山路徘徊，由於老人沒帶證件又重聽，一口濃厚外省腔難以理解。

警方研判，老翁住家在附近，依地緣關係讓老翁坐上警車在附近路段繞一繞。沒多久，老翁突然比著前方說「我家到了」。警方半信半疑，於是敲門詢問，結果老翁的家人睡眼惺忪前來應門，確認老翁身分。

劉姓老翁的孫子表示，爺爺兩周前從老家嘉義接上來就近照顧，但爺爺卻待不習慣，一心想回嘉義老家，家人直到警方將爺爺載回家門口，才驚覺爺爺趁家人睡著了偷溜出家門，幸好熱心員警協助安全返家，避免發生危害。