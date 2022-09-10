中壢火警燒死母子2人 缺一物喪失第一時間逃生機會

桃園市中壢區一棟透天民宅昨晚驚傳火警，4樓雅房租客廖姓母子因吸入過多濃煙，到院前已無生命跡象，搶救後仍不治死亡；警消初步調查，起火點疑為一樓停放電動自行車周邊，不排除電器走火可能，至於影響逃生最大原因除了起火點位於一樓外，還有整棟樓都沒有安裝住警器。

據了解，該透天民宅被屋主改裝成出租雅房，除了1樓設機車停放處及1間房之外，2至5樓每層2間雅房，均用木板隔間，每間房空間不到5坪，擺放雙人床、書桌、衣櫃和電視之後，能活動的空間所剩無幾。另外，共用浴室在房屋後方，屋前臨路陽台則被改成廚房，而且各層還加裝鋁門防盜，僅剩梯間共用。

該透天民宅9間雅房滿租，共11名租客，事發當時，2、3、4樓均有人在，2樓4名租客驚覺火警想逃，但一樓被大火吞噬，其他樓層又有鋁門阻隔，最後只能擠在屋前廚房待援。

警消趕抵後，架梯救出2樓4名租客，持續搜尋後，分別在3、4樓找到蔣姓、廖姓2名婦人和楊姓少年，廖、楊2人為母子，3人被救出時均無生命跡象，送醫搶救後，僅蔣婦恢復呼吸心跳。

警消調查，現場跡證看不出火勢有從屋外往內燒得情況，初步可排除縱火，而起火點位於停放電動自行車的附近，研判可能是電器走火，但確切原因有待火場調查科進一步釐清。

另外，根據現場物件燒毀情況，火勢應持續有一段時間，但屋內未發現任何住警器，導致租客未能及時發現不對勁，喪失第一時間逃生的機會；據悉，屋主曾聽過住警器相關宣導，結果還是沒安裝。火災造成2死1傷，警方將追究相關刑責。