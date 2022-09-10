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新北27歲男留遺書...墜屏東99公尺高谷川大橋亡

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

全台最高99公尺的屏東縣三地門谷川大橋今天上午傳出民眾墜橋，屏東警消獲報前往救援，發現墜橋男子身體多處骨折當場死亡，初步調查死者是住新北市新莊區的27歲張姓男子，旁邊有遺書，但沒找到交通工具，警方初判是跳橋自殺，已報請屏東地檢署檢察官相驗並通知家屬南下。

屏東縣警方今天上午7時30分接獲報案，指有民眾於屏東縣三地門鄉台24線近32公里處（谷川大橋）墜橋。警消獲報立即出動人員前往救援，趕到現場，發現墜橋者全身多處骨折死亡，旁邊有遺書；至於詳細死亡原因，仍待進一步調查。

谷川大橋位於屏東縣三地門鄉與霧台鄉交界處，橫跨荖濃溪支流隘寮溪的支流隘寮北溪，承載省道台24線，是進入霧台鄉谷川部落（日治時期稱伊拉部落）的門戶，霧台鄉、三地門鄉居民的唯一聯外橋梁；全長654公尺，寬10公尺。其中第3橋墩為全國最高，從基礎結構至橋面高達99公尺，相當33層樓高。

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全台最高99公尺的屏東縣三地門谷川大橋今天上午傳出民眾墜橋，屏東警消獲報前往救援，發現墜橋男子身體多處骨折當場死亡。圖／民眾提供
全台最高99公尺的屏東縣三地門谷川大橋今天上午傳出民眾墜橋，屏東警消獲報前往救援，發現墜橋男子身體多處骨折當場死亡。圖／民眾提供

屏東縣 骨折

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