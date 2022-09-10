影／關鍵30分鐘！蘆洲警難過情關 昨駐地舉槍自戕救回

新北市蘆洲警分局龍源派出所許姓員警，昨天（9日）晚上，疑因感情因素，在駐地一樓廁所舉槍自戕，同所員警聽見槍響衝前查看，赫見許員頭部中彈倒臥廁所血泊中，緊急協助送醫急救，目前生命徵象穩定，在加護病房觀察治療。

據了解，許姓員警（23歲、宜蘭人、警專37期）2020年10月警專畢業後，分發至新北市蘆洲警分局龍源派出所服務至今。平常勤務正常的他，未有遲到早退狀況。今年6月初，許員因係與女友協議分手，原本個性外向開朗的他，瞬間變得鬱鬱寡歡，近來許向派出所同仁吐露情感受挫相當難過。

昨天（9日）晚上，許員擔服晚上10至12時值班勤務，當晚許男並無異樣，正常到勤。約莫晚上9時30分左右，許員向在旁同仁說「肚子痛」商請備勤同仁代為值班，隨後便見他走到駐地後方進到廁所內，不久便聽到許員與人通話聲音。

前後大約半小時，只聽到他掛了再打，打了再掛，約莫昨晚10時06分，駐地後方廁所內傳來一聲槍響，代班警聽見衝到後方查看，只見廁所門把反鎖，代班警趕緊用10元硬幣打開門鎖一看，赫見許員頭部是血倒臥廁所地上，當場沒了呼吸心跳。

警消獲緊迅速趕抵，經檢視許員子彈從左邊太陽穴射進、右後腦下貫穿，經包紮止血、CPR緊急送醫，許員一度因傷勢嚴重命危，所幸在院方搶救之下，於今天凌晨恢復心跳，目前暫無生命徵象穩定，於加護病房觀察至療。

蘆洲警分局表示，近來有聽聞許員感情受挫，單位主官管有給予心理安撫，近來許員勤務正常，與同事相處也無異樣，初步排除是與所內同事不和或是與勤務有關，研判許員應是感情因素想不開自戕。

昨晚許員母親及哥哥連夜搭車北上，見愛子再開刀房急救，許母一度情緒激動崩潰，經院方極力救回許員，許母情緒才漸平復，泣語希望「醫生趕快救治他！」至於許員輕生為何？與誰通話30分鐘後才想不開輕生，後續會持續調查釐清。

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