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高雄轎車違規警連珠炮問乘客 他卻報死人名下場慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市新興警分局警方凌晨巡邏，行經一處路口，發現一輛轎車停紅燈越線，車上有3名男子，駕駛稱朋友頭痛要就醫；警方要求3人報名受檢，連姓男子卻報出死人名，遭警戳破連珠炮追問，結果查出連是毒品和藥事法通緝犯，直接上銬逮捕歸案。

新興警分局前金分駐所巡邏警網8日凌晨0時55分許，巡經大同一路和新盛二街路口時，發現一輛轎車停等紅燈超出停止線，於是上前盤查，發現車中有3名男子，當時馬姓駕駛（31歲）聲稱，車上的連姓友人（31歲）因頭痛，要載他前往醫院看醫生。

警方覺得可疑，對車中3男表示，查一下資料，沒問題就可讓他們離去；當時連姓男子直說自己改過名，以前的名字忘了，警方追問連出生年月日，見連男猶豫，質疑「你連出生年月日都不記得？」連男報出名字後，卻被警方查出是死人的名字，當場斥責連「人已經過往，你給我騙，拜託你馬尊重一點」。

警連珠炮追問「你有通？」連報出名字後，被警方查出去年12月28日遭橋頭地檢署發布通緝違反藥事法和毒品危害防制條例罪的通緝犯，連男見通緝身分被揭穿，無法再狡辯，當場被警方上銬逮捕，解送歸案。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄市新興警分局警方凌晨巡邏，行經一處路口，發現一輛轎車停紅燈越線，警查出乘客是通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄市新興警分局警方凌晨巡邏，行經一處路口，發現一輛轎車停紅燈越線，警查出乘客是通緝犯。記者石秀華／翻攝
高市連姓男子被死人名，被警方查出是違反藥事法和毒品危害防制條例罪的通緝犯，當場被逮，解送歸案。記者石秀華／翻攝
高市連姓男子被死人名，被警方查出是違反藥事法和毒品危害防制條例罪的通緝犯，當場被逮，解送歸案。記者石秀華／翻攝
新興警分局警方要求違規轎車車中3人報名受檢，連姓男子卻報出死人名，遭警戳破連珠炮追問，結果查出連是毒品和藥事法通緝犯。記者石秀華／翻攝
新興警分局警方要求違規轎車車中3人報名受檢，連姓男子卻報出死人名，遭警戳破連珠炮追問，結果查出連是毒品和藥事法通緝犯。記者石秀華／翻攝

通緝 頭痛

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