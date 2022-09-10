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3天壞4次！台鐵號誌故障影響中秋連假疏運 上午訊號異常尚未排除

動保人士拍照取景掉湍急八掌溪 沖近百公尺幸獲救

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

41歲嘉義市動物守護協會理事長吳育才，7日中午與工作夥伴到嘉義縣市交界的八掌溪拍照，手拿相機專注取景，不慎連人帶機，掉落湍急的八掌溪，被激流沖走近百公尺，眼前一片黑，就在危急之時，突然有股力量，往前推向溪岸，讓他抓住雜草，適有位貨車司機在岸邊等人發現他，拉他上岸，逃過死劫。

吳育才秋節前，從醫院出院回家，回想從鬼門關走一遭，手腳仍不停發抖，心有餘悸，當時同伴急著找他，發生來得太突然，同伴還不及報消防局求救，所幸手腳擦傷，司機救命恩人未留姓名，另推他的無形力量，他找通靈老師問，用擲茭杯問神，他相信是太子爺出手相救，要在太子爺聖誕酬神。

「感恩太子爺相救、生死一瞬間」，吳育才臉書貼驚險過程說，「拍照追求極致，不慎意外落水，導致最後我被湍急溪流捲走的意外事件，在此對各界致上十二萬分謝意！感謝您們第一時間的關心！但我實在因傷勢等問題，無法立即回覆情況。

另一方面，我必須先設法確認是何方神靈，在我即將第二次失去意識放棄求生時，到底是誰用力推了我一把！讓我終能抓住兩根雜草，獨自爬上岸邊等待救援，所以直到現在，才能向大家統一報平安，深感歉意。

謹向中壇元帥太子爺跪謝，還有發現我倒在草叢裡，救我上岸的不知名貨車司機，感恩羅士沂老師大力協助，所有幫助我的您，永不忘此情此景，深深一鞠躬！」家人親友網友紛紛回應，「好人會逢凶化吉的，保重！幸好平安～好人有好報。」

嘉義市動物守護協會理事長吳育才，秋節前掉落湍急八掌溪被沖百餘公尺獲救，從醫院出院回家，回想從鬼門關走一遭，手腳仍不停發抖。圖／取自吳育才臉書
嘉義市動物守護協會理事長吳育才，秋節前掉落湍急八掌溪被沖百餘公尺獲救，從醫院出院回家，回想從鬼門關走一遭，手腳仍不停發抖。圖／取自吳育才臉書

嘉義

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