中壢出租套房火警 1樓電動自行車剩骨架3人OHCA

桃園中壢區民權路二段9巷的5層透天出租套房，9日深夜11時31分，住宅1樓因不明原因發生火警，整棟屋內共有7人，其中2樓救出2男2女意識清楚救出，3樓救出1女、4樓救出1男1女都無生命跡象，分別送醫救治；透天1樓有放置4輛電動自行車，有些燒到剩車架烏黑一片，確切起火原因仍有待消防火調科調查釐清。

9日深夜，據鄰居表示，突然聽到碰的一聲聲響；消防人員獲報到場發現1樓有煙竄出，立即佈水線全力灌救，發現2樓共有意識清楚的2男2女，便架設逃生梯讓4人爬下脫困，3樓的1女及4樓的1對母子，消防人員進入搜救時，已成倒臥現象無生命跡象，懷疑可能是吸入性嗆傷，送醫救治；1樓租客自行由後門脫困。

火勢迅速於30分鐘內控制，不過火災現場看到1樓鐵門內部有4輛電動自行車，牆壁都是烏黑一片，車輛也幾乎剩下骨架，地面布滿磁磚跟碎玻璃；附近鄰居指出，平時有看到移工進出，人員複雜，更時常丟菸蒂到水溝，附近住戶曾跟里長反映過相關問題。