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影／疑因感情因素想不開 新北蘆洲警舉槍自戕命危

聯合報／ 記者曾伯愷王長鼎／新北即時報導

新北市蘆洲警分局龍源派出所許姓員警，昨天（9日）晚上，疑因感情因素，在駐地一樓廁所舉槍自戕，同所員警聽見槍響衝前查看，赫見許員頭部中彈倒臥廁所血泊中，緊急協助送醫急救，目前命危狀況並不樂觀。

據了解，許姓員警（23歲、宜蘭人、警專37期）2020年10月警專畢業後，分發至新北市蘆洲警分局龍源派出所服務至今。平常勤務正常的他，未有遲到早退狀況。今年6月初，許員因與女友協議分手，至此許員變得鬱鬱寡歡，不時向派出所同仁吐露情感受挫。

昨天晚上，許員擔服晚上10至12時值班勤務。約莫晚上9時30分左右，許員肚子痛，商請所內備勤員警代為值班，只見他走到駐地後方廁所不久，便聽到許員與人通電話。

約莫半小時，當晚10時06分，駐地後方傳來一聲槍響，代班員警聽見衝到後方查看，只見廁所門反鎖，代班警打開門一看，赫見許員頭部都是血倒臥廁所地上，當場沒了呼吸心跳。

警消獲緊迅速趕抵，經檢視許員左邊太陽穴、右後腦有處彈孔，經包紮止血、CPR緊急送醫急救，許員傷勢嚴重命危，目前生命徵象並不樂觀。

蘆洲警分局表示，近來許員沒有異樣，與同事互動也算正常，派出所內部也未傳有檢舉事件，初步排除與勤務無關，研判許員應是感情因素想不開自戕，目前已聯繫許員母親與胞兄連夜北上，釐清許員自戕原因為何？

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許姓員警媽媽與哥哥，昨晚連夜北上醫院。圖／民眾提供
許姓員警媽媽與哥哥，昨晚連夜北上醫院。圖／民眾提供
許姓員警昨天晚上在駐地手槍自戕，緊急送醫急救命危。記者曾伯愷／攝影
許姓員警昨天晚上在駐地手槍自戕，緊急送醫急救命危。記者曾伯愷／攝影
許姓員警昨天晚上在駐地手槍自戕，緊急送醫急救命危。記者曾伯愷／攝影
許姓員警昨天晚上在駐地手槍自戕，緊急送醫急救命危。記者曾伯愷／攝影
許姓員警在駐地內舉槍自戕，現場拉起封鎖線採證。記者曾伯愷／攝影
許姓員警在駐地內舉槍自戕，現場拉起封鎖線採證。記者曾伯愷／攝影

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