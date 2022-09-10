基隆七堵港務局廢棄宿舍大火延燒多間 疑人為因素起火

基隆市七堵區開元路港務局廢棄舊宿舍，昨晚11點多發生火警，由於裡面有易燃物，延燒迅速，宿舍很長，一整片都起火，延燒多間，消防人員到今天凌晨控制，撲滅火勢，由於並無電源，懷疑人為因素起火，還要採證調查。

位在開元路正明里內港務局廢棄舊宿舍，昨晚11點多被人發現起火，消防人員到場後火舌已經燒出，陷入火海，火勢相當猛烈，消防人員立刻布水線灌救。

議員張耿輝接獲民眾通報立即趕至現場了解，他說，廢棄舊宿舍突然起火，火勢猛烈，因宿舍很長，一整片起火，延燒多間，消防人員找起火點，清查後沒有人受困或受傷。