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基隆七堵港務局廢棄宿舍大火延燒多間 疑人為因素起火
基隆市七堵區開元路港務局廢棄舊宿舍，昨晚11點多發生火警，由於裡面有易燃物，延燒迅速，宿舍很長，一整片都起火，延燒多間，消防人員到今天凌晨控制，撲滅火勢，由於並無電源，懷疑人為因素起火，還要採證調查。
位在開元路正明里內港務局廢棄舊宿舍，昨晚11點多被人發現起火，消防人員到場後火舌已經燒出，陷入火海，火勢相當猛烈，消防人員立刻布水線灌救。
議員張耿輝接獲民眾通報立即趕至現場了解，他說，廢棄舊宿舍突然起火，火勢猛烈，因宿舍很長，一整片起火，延燒多間，消防人員找起火點，清查後沒有人受困或受傷。
張耿輝表示，廢棄宿舍並無住人，但裡面沒有電源，會起火十分可疑，懷疑可能有街友或其他不明人士人為因素起火，因為附近有很多民宅，居民擔心被波及，要求港務局不管要如何處置，也要加強管理，避免成為社區不定時炸彈。
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