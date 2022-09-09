載蔬果貨車疑爆胎起火 車停國1台南麻豆戰備道路肩燒光

一輛載運蔬果北上台北果菜市場的大貨車，晚上8點半左右行徑國1中山高台南下營區北上296.2公里處突然冒煙，貨車駕駛將車停靠路邊後與助手下車、車輛隨即起火；消防員到場時已全面燃燒，半小時後撲滅火勢，車上蔬果付之一炬，起火原因待查。

因為車輛結果消防車到場滅火、佔據外側車道影響北上車道行車速度，但因為貨車停放路肩，並沒有封閉車道造成國道大塞車，1小時後車流恢復順暢。

國道警察第四大隊表示，貨車駕駛人稱該車因右前輪爆胎，車輛停至外側路肩後開始起火燃燒，確切起火發生原因將由消防局調查釐清。