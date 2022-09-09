快訊

首度以國王身分進入白金漢宮 查理三世和民眾握手寒暄

載蔬果貨車疑爆胎起火 車停國1台南麻豆戰備道路肩燒光

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

一輛載運蔬果北上台北果菜市場的大貨車，晚上8點半左右行徑國1中山高台南下營區北上296.2公里處突然冒煙，貨車駕駛將車停靠路邊後與助手下車、車輛隨即起火；消防員到場時已全面燃燒，半小時後撲滅火勢，車上蔬果付之一炬，起火原因待查。

因為車輛結果消防車到場滅火、佔據外側車道影響北上車道行車速度，但因為貨車停放路肩，並沒有封閉車道造成國道大塞車，1小時後車流恢復順暢。

國道警察第四大隊表示，貨車駕駛人稱該車因右前輪爆胎，車輛停至外側路肩後開始起火燃燒，確切起火發生原因將由消防局調查釐清。

國道四隊表示，晚間8點38分勤指中心接獲通報，營業大貨車停國道1號北向296.2公里處麻豆戰備跑道外側路肩起火燃燒，立即派遣巡邏車至現場處理並在後方警戒，另通知交控中心請工務段消防水車、緩撞車及消防局協助處理，晚間9點5分封閉外側車道，開放內側及中線車道通行，火勢於9點8分撲滅。

載蔬果貨車疑爆胎起火，車停國1中山高麻豆戰備道路肩燒光。記者周宗禎／翻攝
載蔬果貨車疑爆胎起火，車停國1中山高麻豆戰備道路肩燒光。記者周宗禎／翻攝
載蔬果貨車疑爆胎起火，車停國1中山高麻豆戰備道路肩燒光。記者周宗禎／翻攝
載蔬果貨車疑爆胎起火，車停國1中山高麻豆戰備道路肩燒光。記者周宗禎／翻攝
載蔬果貨車疑爆胎起火，車停國1中山高麻豆戰備道路肩燒光。記者周宗禎／翻攝
載蔬果貨車疑爆胎起火，車停國1中山高麻豆戰備道路肩燒光。記者周宗禎／翻攝
載蔬果貨車疑爆胎起火，車停國1中山高麻豆戰備道路肩燒光。記者周宗禎／翻攝
載蔬果貨車疑爆胎起火，車停國1中山高麻豆戰備道路肩燒光。記者周宗禎／翻攝

車道 國道 警察

延伸閱讀

不限中秋 麻豆紅文旦紅色果肉討喜

中秋連假出遊須注意　國道爆胎最高可罰6千元

中職／小跑車爆胎 蔡鎮宇自嘲「鬼月被推一把」先去拜拜

江蘇高溫預警地表可達68度 行車有爆胎危險

相關新聞

驚恐！4歲童被窗簾繩纏頸窒息 父急做CPR搶救一命

彰化縣一名4歲幼童今疑似被窗簾拉繩纏住頸部窒息，家人恐慌下趕緊向119報案求救，值勤人員認為事不宜遲，立即線上指導CPR...

中秋連假首日憾事 嘉義男騎士疑自撞斷喉20公分

一名年約55歲男騎士今晚騎車經過嘉義縣義竹鄉東榮村台19線96公里時，不明原因疑似自撞護欄，現場斷喉20公分，傷勢嚴重，...

影／霧峰男酒駕闖紅燈…機車攔腰撞上 男騎士傷重不治

台中霧峰區今天中午12時29分發生轎車駕駛疑似酒駕、闖紅燈，機車遭撞、騎士彈飛送醫傷重不治。62歲吳姓男轎車駕駛今天中午行駛四德...

載蔬果貨車疑爆胎起火 車停國1台南麻豆戰備道路肩燒光

一輛載運蔬果北上台北果菜市場的大貨車，晚上8點半左右行徑國1中山高台南下營區北上296.2公里處突然冒煙，貨車駕駛將車停...

龍源派出所員警舉槍自戕 送醫急救命危

今天晚上10時08分許，新北市蘆洲警分局龍源派出所一名男員警，疑因感情因素，於駐地內舉槍自戕，目前已送往淡水馬偕醫院急救...

男子頭痛就診 突攻擊女護理師成傷

謝姓男子今天頭痛到高雄國軍總醫院急診，因醫師診斷沒問題，蔡姓女護理師將他移往病床區，他竟涉嫌毆打蔡女成傷，院方報警逮捕他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。