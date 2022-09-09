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男子頭痛就診 突攻擊女護理師成傷

聯合報／ 記者林保光／即時報導

謝姓男子今天頭痛到高雄國軍總醫院急診，因醫師診斷沒問題，蔡姓女護理師將他移往病床區，他竟涉嫌毆打蔡女成傷，院方報警逮捕他，依傷害罪嫌移送法辦。

據了解，今天中午12時需許，謝姓男子（30歲）到高雄國軍總醫院就診，醫師診斷各項狀況均正常，蔡姓女護理師（43歲）才將謝他從診療區移置至病床區。

謝姓男子突然從床上跳起，徒手涉嫌攻擊蔡女，致蔡女頭皮、後背挫傷。醫院趕緊報警，高雄市警福德二路派出所員警趕去醫院，與醫院保全員合力制伏謝姓男子，依違反醫療法及刑法傷害罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，絕不容許醫院所發生暴力行為，呼籲應尊重醫療院所各項管制措施，勿於醫療院所出現暴力行為，如有違序違法狀況，警方當依法究辦，共同維護醫療環境零暴力。

謝姓男子（右）涉嫌攻擊護理師被捕。記者林保光／翻攝
謝姓男子（右）涉嫌攻擊護理師被捕。記者林保光／翻攝
謝姓男子（中）涉嫌攻擊護理師被捕。記者林保光／翻攝
謝姓男子（中）涉嫌攻擊護理師被捕。記者林保光／翻攝

國軍 傷害罪 護理師

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