男子頭痛就診 突攻擊女護理師成傷

謝姓男子今天頭痛到高雄國軍總醫院急診，因醫師診斷沒問題，蔡姓女護理師將他移往病床區，他竟涉嫌毆打蔡女成傷，院方報警逮捕他，依傷害罪嫌移送法辦。

據了解，今天中午12時需許，謝姓男子（30歲）到高雄國軍總醫院就診，醫師診斷各項狀況均正常，蔡姓女護理師（43歲）才將謝他從診療區移置至病床區。

謝姓男子突然從床上跳起，徒手涉嫌攻擊蔡女，致蔡女頭皮、後背挫傷。醫院趕緊報警，高雄市警福德二路派出所員警趕去醫院，與醫院保全員合力制伏謝姓男子，依違反醫療法及刑法傷害罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。