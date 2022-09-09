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驚恐！4歲童被窗簾繩纏頸窒息 父急做CPR搶救一命
彰化縣一名4歲幼童今疑似被窗簾拉繩纏住頸部窒息，家人恐慌下趕緊向119報案求救，值勤人員認為事不宜遲，立即線上指導CPR，在救護車抵達前，成功將小朋友救回，並恢復正常呼吸，後續由救護車送往醫院治療。
今天下午兩點多，這名幼童父親撥打119求救，表示4歲兒子趴在繩子上窒息，彰化縣消防局119執勤員接報後，引導家屬緊急評估孩童生命徵象，父親表示孩童呼吸感覺不太正常，且漸漸微弱，因此立即教導實施CPR，於救護車到達現場前，執勤員積極持續教導父親執行CPR，在雙方配合及努力之下，父親表示小孩嘴唇漸漸紅潤，呼吸感覺恢復正常，成功的從死神手中搶回孩童寶貴的生命。
彰消119執勤員陳彥妤指出，當時情況緊急，因自己育有稚女，感同身受父親當下心情惶恐不安，陳員冷靜思緒，了解一分一秒都是關鍵，立即指導父親執行CPR。急救過程中，電話另一端接收到孩童恢復呼吸，深感替父親帶來一絲希望。未來期許自己持續展現專業，幫助更多需要幫助的人。
消防局呼籲民眾發現民眾意識昏迷、無正常呼吸時，應撥打119報案並立即實施DA-CPR，如果不會操作也不用擔心，只要冷靜的聽從消防局119執勤員專業的指導，即有機會救回身邊重要的人，本案即是民眾配合119執勤員線上指導，成功將患者救回的最佳案例。
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