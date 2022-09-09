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74歲老婦駕車載友人姊妹到山區廟宇 返程撞山壁1死2傷
74歲鄭姓老婦下午駕車載友人江姓姊妹前往苗栗縣公館鄉山區的宮廟，回程途中疑似路況不熟，失控自撞山壁，造成1死2傷，案由警方調查處理中。
苗栗警分局福基派出所下午2點多接獲報案，公館鄉福德村博愛農路有小客車撞上山壁，員警趕往現場，發現一輛小客車撞擊山壁，左側卡在山溝，車內有3人受困，立即通知救護人員協助救護。
警方初步調查，車子由74歲的鄭姓老婦駕駛，載69歲及62歲的江姓姊妹前往協和宮山區，不料返程途中發生事故，鄭和江姓姊妹都受傷，受困車內，經救出送醫，但坐右前座的妹妹62歲江姓女子傷重，搶救後仍不治，鄭姓老婦及69歲的江姓姊姊分別有頭部及身體擦挫傷，駕車的鄭姓老婦經醫院抽血檢測並無酒精反應。
鄭姓老婦及62歲的江姓妹妹住後龍，69歲的江姓姊姊住竹南，退休後常到廟宇當志工，這起事故疑似駕駛不熟悉山區路況自撞山壁，肇事責任和原因仍待調查釐清。
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