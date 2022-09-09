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深夜傳來「我老公把我鎖起來」 警關心烏龍真相曝

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

8日深夜12時許，一陣急促的呼救聲畫破寧靜，1名80多歲的老婦不斷搥打落地窗且對著屋內大吼，中壢警分局自強派出所長黃冠貿經過上前關心，只見老婦跟黃求救大喊「我老公把我鎖起來」；經過了解才知是烏龍一場，原來老婦在打掃，請90多歲重聽丈夫鎖門，怎料丈夫睡著叫不醒，最後黃拆除鐵窗逃生口，協助老婦進屋。

黃冠貿表示，深夜經過聽到社區一樓住戶的陽台內，老婦人不停搥打落地窗且對著屋內大吼，看到他還說「我老公把我鎖起來」，本以為是發生家庭糾紛，沒想到細細追問下才知老婦人正在自家陽台打掃，並請丈夫從屋內鎖上，避免刷洗地板的汙水流進客廳，不料高齡90多歲又有重聽的丈夫在客廳沙發看電視，看著看著便沉沉睡著，任憑老婦如何叫喊，丈夫完全叫不醒。

黃冠貿發現從另一側陽台應該能進到屋內，便向警衛借來工具及爬梯，拆除鐵窗的逃生口後爬進陽台，順利協助老婦脫困，而一旁闖禍的丈夫依舊呼呼大睡全然不知道發生什麼事，讓老婦真是又好氣又好笑，隔天也立刻揪著丈夫到派出所道謝，感謝員警急中生智協助脫困，丈夫也難為情的說不會再誤把老婆「關緊閉」了。

老婦因在打掃陽台，便叫丈夫從屋內鎖門，避免髒水流入客廳。記者翁唯真／翻攝
老婦因在打掃陽台，便叫丈夫從屋內鎖門，避免髒水流入客廳。記者翁唯真／翻攝
黃冠貿借梯子拆除鐵窗逃生梯，協助老婦脫困。記者翁唯真／翻攝
黃冠貿借梯子拆除鐵窗逃生梯，協助老婦脫困。記者翁唯真／翻攝

丈夫 老婆

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