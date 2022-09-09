深夜傳來「我老公把我鎖起來」 警關心烏龍真相曝

8日深夜12時許，一陣急促的呼救聲畫破寧靜，1名80多歲的老婦不斷搥打落地窗且對著屋內大吼，中壢警分局自強派出所長黃冠貿經過上前關心，只見老婦跟黃求救大喊「我老公把我鎖起來」；經過了解才知是烏龍一場，原來老婦在打掃，請90多歲重聽丈夫鎖門，怎料丈夫睡著叫不醒，最後黃拆除鐵窗逃生口，協助老婦進屋。

黃冠貿表示，深夜經過聽到社區一樓住戶的陽台內，老婦人不停搥打落地窗且對著屋內大吼，看到他還說「我老公把我鎖起來」，本以為是發生家庭糾紛，沒想到細細追問下才知老婦人正在自家陽台打掃，並請丈夫從屋內鎖上，避免刷洗地板的汙水流進客廳，不料高齡90多歲又有重聽的丈夫在客廳沙發看電視，看著看著便沉沉睡著，任憑老婦如何叫喊，丈夫完全叫不醒。