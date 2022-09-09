釣魚簡訊詐騙暴增 北市松山警：不明連結千萬不要點
台北市松山警分局分析，8月受理詐騙案共131件，「釣魚簡訊」手法從去年同期0件暴增至28件，侵害民眾財產安全甚巨，特別呼籲民眾提高警覺，切勿點擊不明連結，以免受騙。
警方分析，松山分局 今年8月受理131件詐騙案中，「假投資」手法36件最多，「釣魚簡訊（惡意連結）」手法28件次之，但釣魚簡訊詐騙在去年8月時件數為0，是松山區近期最猖獗的詐騙手法。
警方說，近期流行的釣魚簡訊是利用通訊軟體傳訊，以「【衛生福利部】恭喜您，可提領防疫補助補貼」等類似詞句，誘騙民眾點擊，導致個資、網銀帳密、信用卡資料等外洩，詐團藉此盜領存款，或搬空網銀餘額。
警方提醒，政府機關網址為「.gov.tw」，且「.gov」前不會有其他英文或數字，切勿將個人資訊如存摺帳號、網銀帳密、手機、電子信箱驗證碼、身分證交付他人，或輸入不明網頁。
為強化民眾防詐意識，考量近日佳節到來，松山分局警方結合轄內各里辦公處舉辦中秋聯歡活動，以自製防詐手舉牌加強宣導反詐騙，強調若在網路上發現標榜「高薪」「食宿機票全包」「工作條件寬鬆」等訊息，但工作內容含糊，就是詐騙陷阱，民眾切勿相信，應隨時撥打165反詐騙專線查證。
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