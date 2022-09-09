釣魚簡訊詐騙暴增　北市松山警：不明連結千萬不要點！

台北市松山警分局分析，8月受理詐騙案共131件，「釣魚簡訊」手法從去年同期0件暴增至28件，侵害民眾財產安全甚巨，特別呼籲民眾提高警覺，切勿點擊不明連結，以免受騙。

警方分析，松山分局 今年8月受理131件詐騙案中，「假投資」手法36件最多，「釣魚簡訊（惡意連結）」手法28件次之，但釣魚簡訊詐騙在去年8月時件數為0，是松山區近期最猖獗的詐騙手法。

警方說，近期流行的釣魚簡訊是利用通訊軟體傳訊，以「【衛生福利部】恭喜您，可提領防疫補助補貼」等類似詞句，誘騙民眾點擊，導致個資、網銀帳密、信用卡資料等外洩，詐團藉此盜領存款，或搬空網銀餘額。

警方提醒，政府機關網址為「.gov.tw」，且「.gov」前不會有其他英文或數字，切勿將個人資訊如存摺帳號、網銀帳密、手機、電子信箱驗證碼、身分證交付他人，或輸入不明網頁。