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高市3工廠洩漏揮發性有機物 最高罰135萬元

中央社／ 高雄9日電

高市環保局今年針對大發、林園、臨海、大社及楠梓五大工業區導入高科技儀器稽查揮發性有機物，稽查發現3家廠商洩漏，其中1間因有5處洩漏，將從重處分135萬元並限期改善。

高雄市政府環保局今天下午新聞稿指出，為有效改善空氣污染，杜絕異常排放，今年針對大發、林園、臨海、大社及楠梓五大工業區，啟動專案深度稽查，導入高科技儀器，使揮發性有機物洩漏無所遁形，間接減少衍生性PM2.5生成。稽查發現林園工業區3家廠商有洩漏情形，最高將依法處分新台幣135萬元，並命限期改善。

環保局指出，針對工廠揮發性有機物洩漏，首先使用紅外線氣體顯像測漏儀（FLIR） 進行大範圍掃描，透過設備紅外線雷射光穿透逸散物質後訊號的變化，找出肉眼看不到的揮發性有機物氣體，再運用火焰離子化偵測器（FID）檢測洩漏揮發性有機物濃度，確認有無超過設備元件加嚴排放標準（2000ppm）。

這次專案共執行10家工廠設備元件檢測，發現林園工業區3間工廠有設備元件洩漏情形，其中1間因發現5處洩漏，將從重處分135萬元。針對3家超標工廠已邀請空污專家學者進廠輔導，並要求工廠針對老舊元件汰換更新或更換無洩漏型部件，以及提高自主檢測頻率、降低洩漏濃度，提供短中長期徹底改善計畫等，也將持續派員加強稽查檢測。

環保局長張瑞琿說，秋冬空品不良季節即將來臨，環保局除已於年初安排執行工業區專案稽查，也將於9月14日邀集轄內前35大污染源召開秋冬應變會議，要求各大業者提出自主減量、減排措施確實執行。另秋冬也加強大型污染源稽查，確保工廠依減量計畫執行，並將利用連續自動監測設施（CEMS），24小時監控工廠污染物排放濃度。

空污 PM2.5 高雄市

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