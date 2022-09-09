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北市保大警巡邏行經劍潭大路口 驚見老婦身陷車流之間

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市士林區中山北路、通河街口平時車流量大，保大員警近日巡邏時卻發現一名老婦站在路中間，身陷前後車流之間，險象環生，當即開啟警示燈掩護，下車配合號誌攙扶老婦過路，危險狀況才解除。

警方表示，台北市保安警察大隊第三中隊中隊長吳文城、小隊長黃文章及警員林念祖，日前在士林區巡邏時，行經中山北路、通河街口時，驚見行人穿越道中間有一名老婦，陷入前後車流之間動彈不得，險象環生，遂立即開啟警車警示燈，下車關心該名老婦。

經詢問，婦人表示該路口太寬，她行動緩慢，過馬路時走到一半燈號就轉為紅燈，橫向車流又大，人才卡在中間進退兩難；所幸員警及時協助才脫險。

警方提醒，長者通過路口時，如綠燈秒數不足，應等待下次綠燈再通過，確保安全；車輛駕駛人也應提高注意力，如遇類似情況，應禮讓行人。道路交通處罰條例第44條第2項規定，汽車駕駛人行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先通過，可處1200至3600元罰鍰。

警方同時呼籲，9月時值各級學校開學，師生返校、家長接送時人潮較多，為保障安全，應注意以下8點交通觀念：

1、等候穿越路口，應在人行道邊緣往後退3大步。

2、遵守行人號誌，秒數不足不急著過。

3、穿越時先左看、右看、再左看。

4、舉手示意。

5、行人穿越道上快步走。

6、行人穿越道上不滑手機、不聊天。

7、上放學穿戴鮮明顏色衣服帽子。

8、書包、手提袋、腳踏車貼反光條或裝LED燈。

保大員警近日巡邏時卻發現一名老婦站在路中間，深陷前後車流之間。記者李隆揆／翻攝
保大員警近日巡邏時卻發現一名老婦站在路中間，深陷前後車流之間。記者李隆揆／翻攝
員警及時協助老婦脫險。記者李隆揆／翻攝
員警及時協助老婦脫險。記者李隆揆／翻攝

人行道 北市 警察

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