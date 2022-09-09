北市保大警巡邏行經劍潭大路口 驚見老婦身陷車流之間

台北市士林區中山北路、通河街口平時車流量大，保大員警近日巡邏時卻發現一名老婦站在路中間，身陷前後車流之間，險象環生，當即開啟警示燈掩護，下車配合號誌攙扶老婦過路，危險狀況才解除。

警方表示，台北市保安警察大隊第三中隊中隊長吳文城、小隊長黃文章及警員林念祖，日前在士林區巡邏時，行經中山北路、通河街口時，驚見行人穿越道中間有一名老婦，陷入前後車流之間動彈不得，險象環生，遂立即開啟警車警示燈，下車關心該名老婦。

經詢問，婦人表示該路口太寬，她行動緩慢，過馬路時走到一半燈號就轉為紅燈，橫向車流又大，人才卡在中間進退兩難；所幸員警及時協助才脫險。

警方提醒，長者通過路口時，如綠燈秒數不足，應等待下次綠燈再通過，確保安全；車輛駕駛人也應提高注意力，如遇類似情況，應禮讓行人。道路交通處罰條例第44條第2項規定，汽車駕駛人行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先通過，可處1200至3600元罰鍰。

警方同時呼籲，9月時值各級學校開學，師生返校、家長接送時人潮較多，為保障安全，應注意以下8點交通觀念：

保大員警近日巡邏時卻發現一名老婦站在路中間，深陷前後車流之間。記者李隆揆／翻攝