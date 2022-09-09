視障男迷路呆站銀行外 南港警憑一通電話護送返家

台北市南港分局南港派出所日前獲報，一名視障男子在銀行前躊躇，貌似需要警方協助，員警據報到場果然發現該名男子，外出剛辦完事卻迷失方向，無法返家十分緊張，所幸員警獲悉後決定駕駛警車護送，男子才順利返家。

警方表示，日前接獲轄內南港路土地銀行通報，一名男子在門外躊躇，貌似需要警方協助，在外巡邏的派出所副所長劉清忠及警員陳昭男獲報到場，發現陳姓男子手持導盲杖、神情緊張，詢問後得知陳男是視障人士。

陳男說，他上午外出到區公所辦事，要返家時一時在路口亂了方向，又不小心走到銀行外，緊張無助之際，仍無法自己回家；他知道住家附近「南港公園旁邊的超商」，但不知道住家詳細地址，僅隨身攜帶朋友的聯絡方式，員警聯繫陳男友人後發現，陳男目的地是「中研公園」。

由於路途不近，陳男視障不便，2員不放心陳男獨自走回家，決定駕駛警車護送陳男，見陳男抵達家門才放心離開。