泰山所遭破違建職業賭場 2個月後新北強拆
今年6月底，新北市林口警分局泰山所，遭友軍破獲職業大賭場，現場查扣賭資、籌碼155萬外，連同負責3人、賭客34人，一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪送辦裁處。事後新北市公安聯合稽查小組認定賭場違建，本周一、二強制拆除，以展現執法決心。
據了解，今年6月新北市刑事警察大隊接獲線報，有不法分子在泰山區大科路752號旁一間鐵皮屋開設職業賭場，刑大派員前往埋伏查察，果見現場出入分子複雜。當月27日新北刑大檢時機成熟，持票連同轄區林口警分局前往查緝。
當場查獲負責人3人、賭客37名、賭資、籌碼約155萬元及相關證物，一併帶回偵辦，警詢後依刑法賭博罪將負責人送辦外，另34名賭客則依社秩法裁罰。
事後警方針對賭場違建部分，報請新北市政府公安聯合稽查小組到場稽查，認定違章建築事實明確，另因有潛藏公共安全危機，列入優先排拆目標。周一（5日）起至周二（6日）接連兩天，公安小組以大型機具進場強制拆除。
地方人士表示，泰山大科路沿線，因地處偏山，成為不法分子在此經營流動性賭場首選（今年6月底職業大賭場），加上近年不少毒品藏放於此（如去年10月中所緝獲是市價台幣50億共1172塊海洛因磚），讓民眾憂心治安問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言