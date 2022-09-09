泰山所遭破違建職業賭場 2個月後新北強拆

今年6月底，新北市林口警分局泰山所，遭友軍破獲職業大賭場，現場查扣賭資、籌碼155萬外，連同負責3人、賭客34人，一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪送辦裁處。事後新北市公安聯合稽查小組認定賭場違建，本周一、二強制拆除，以展現執法決心。

據了解，今年6月新北市刑事警察大隊接獲線報，有不法分子在泰山區大科路752號旁一間鐵皮屋開設職業賭場，刑大派員前往埋伏查察，果見現場出入分子複雜。當月27日新北刑大檢時機成熟，持票連同轄區林口警分局前往查緝。

當場查獲負責人3人、賭客37名、賭資、籌碼約155萬元及相關證物，一併帶回偵辦，警詢後依刑法賭博罪將負責人送辦外，另34名賭客則依社秩法裁罰。

事後警方針對賭場違建部分，報請新北市政府公安聯合稽查小組到場稽查，認定違章建築事實明確，另因有潛藏公共安全危機，列入優先排拆目標。周一（5日）起至周二（6日）接連兩天，公安小組以大型機具進場強制拆除。