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軍醫院護理師更衣室被裝秘錄器 被害人煎熬院方內部調查

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

國軍高雄總醫院屏東分院護理師更衣室遭裝秘錄器，護理師發現秘錄器在冷氣上，護理師向院方反映後，院方消極，還直接將秘錄器還給涉案醫師，兩名護理師心寒辭職。警方接獲報案後，將涉案醫師依妨害秘密罪移送檢方偵辦。院方今發布新聞稿指出，啟動內部調查。

更衣室有5名護理師共用，今年6月17日其中一名護理師上完大夜班發現秘錄器裝在冷氣上方，離職護理師說，她們跟院方反映後，院方很消極都沒有回應，後來醫師聽到在談論此事，主動承認機器是他的，然後主管沒有多考慮就把機器還給醫師。後來才看影像，只有拍到更衣室空景，但此事已經對護理師造成心裡壓力大，備受煎熬。

國軍高雄總醫院屏東分院今中午發出新聞稿聲明指出，經了解案後，即指派專人陪同當事人到醫院完成報案釐清案情；另全面檢視院內環境及啟動內部行政調查，以明疏責，後續將持續強化員工法紀教育與輔導，以防杜類情再生。

國軍高雄總醫院屏東分院狀況不斷，今年7月發生72歲老婦肺積水引水手術時，手術刀片卡在體內，轉院取出刀片後3天死亡。屏縣衛生局指出，此案雙方循衛生局醫療爭議調處達成和解共識，行政調查結果，該案尚無構成醫師法行政處分的規定。

針對醫師在護理員人更衣室安裝秘錄器，屏縣衛生局表示，衛生局將後續行政調查，並督促該院加強內部管理，同時呼籲醫事人員如遇類似事件，應即報警處理，以捍衛自身的權益。

國軍高雄總醫院屏東分院今發布新聞稿指出，啟動內部調查。圖／國軍高雄總醫院屏東分院提供
國軍高雄總醫院屏東分院今發布新聞稿指出，啟動內部調查。圖／國軍高雄總醫院屏東分院提供
國軍高雄總醫院屏東分院護理師更衣室竟遭裝秘錄器，涉案醫師被依妨害秘密罪函送偵辦。記者劉星君／攝影
國軍高雄總醫院屏東分院護理師更衣室竟遭裝秘錄器，涉案醫師被依妨害秘密罪函送偵辦。記者劉星君／攝影

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