中秋遺憾！ 17歲北漂少年騎車自撞亡 雙親認屍淚崩

桃園楊梅一名北漂少年，昨天（8日）無照騎車經過新北市三峽中正路三段，在一過彎處失控自撞路邊護欄拋摔落地，當場頭破血流沒了呼吸心跳，緊急送醫急救仍傷重不治。少年雙親獲知噩耗急奔北上，面對愛子自撞死亡，當場淚崩現場令人鼻酸。

據了解，台南潘姓17歲少年，為替家裡分擔家計，獨自北上打拼，他落腳在桃園市楊梅租屋，做起水電學徒。昨天（8日）下午4時許，潘姓少年從新北市三峽區友人住處騎車返回租處，不料，騎經三峽區中正路三段（往大溪方向），一個轉彎處，不慎失控自撞路邊護欄。

撞擊瞬間，潘少連人帶車當場拋飛，頭部落地重創，當場沒了呼吸心跳，緊急送醫急救，仍因傷重宣告不治。中秋節前夕潘少父母接到噩耗，焦急從台南搭車北上，見愛子已成一具冰冷遺體，當場崩潰痛哭，場面令人鼻酸。