快訊

本土+3萬4020、境外+240 死亡+55 新北7千例最多

楊丞琳不甩海鮮說惹腥 社群發文「洗白秀初心」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南女遇到戀愛詐騙 警民及時阻詐保住20萬元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南48歲龔姓女子日前在網路上結識1名美國籍男子，誆稱有一包裹內有美金20餘萬元從葉門地區寄送給她，但因葉門境內發生戰爭遭扣留，請她將19萬8000元轉帳至指定帳戶內，龔女不疑有他至郵局欲匯款，櫃員機警報警，警方及時到場點破其詐騙集團假交友、真詐騙的伎倆。

台南市警一分局後甲派出所巡佐謝鎮源、警員陳俊宏7日，接獲轄內郵局員工通報，有民眾疑似遭詐騙，請警方到場處理。

據調查，龔女在網路上結識一名自稱美國籍男子，稱近日有一包裹要從葉門地區寄送給龔女，該包裹因葉門境內發生戰爭遭扣留，請她將19萬8000元轉帳至指定帳戶內，該包裹才可寄送至台灣。龔女不疑有他至郵局欲匯款，經郵局櫃員察覺有異，立即通知警方。

經警方與龔女懇談後，告知她此手法為詐騙集團假交友、真詐騙的伎倆，她才驚覺遭受詐騙，因此打消匯款的念頭。她也對警方能及時阻止匯款，免於遭受金錢損失，直說「謝謝」。

警方呼籲，邇來詐騙手法多如牛毛，民眾應隨時提高警覺，網路交友陷阱多，切不可相信電話或網路上陌生人訊息之指示操作，若發現可疑為詐騙情事，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案。

經警方與龔女懇談後，告知她此手法為詐騙集團假交友、真詐騙的伎倆，她才驚覺遭受詐騙，因此打消匯款的念頭。記者邵心杰／翻攝
經警方與龔女懇談後，告知她此手法為詐騙集團假交友、真詐騙的伎倆，她才驚覺遭受詐騙，因此打消匯款的念頭。記者邵心杰／翻攝

延伸閱讀

影／入股海明燈群組嚐「萬元獲利」 行員及時阻詐保住87萬元

影／熟女聽到歹徒叫「老婆」 心防潰堤約定轉帳匯400萬

韓劇看多後遺症？「歐巴」詐財險得逞 暖警現身雲林熟女才夢醒

台北老翁誤信詐團6度跑銀行匯款 警阻詐20萬美金

相關新聞

惡劣！男警在女警寢室偷裝密錄器 發現竟辯：喝醉酒

新北市三重警分局一名派出所員警，周三（7日）晚上利用所內中秋烤肉之際，潛入所內女警寢室偷裝密錄器。一個小時候，女警回到寢...

台中新生女嬰住院腿骨裂 家長怒告！ 醫院說話了

一名網友在臉書爆料，女兒8月中旬在烏日林新醫院出生，因黃疸及幽門狹窄症留院觀察照護，前天探視時，院方卻告知女嬰腿部腫脹，...

中秋遺憾！ 17歲北漂少年騎車自撞亡 雙親認屍淚崩

桃園楊梅一名北漂少年，昨天（8日）無照騎車經過新北市三峽中正路三段，在一過彎處失控自撞路邊護欄拋摔落地，當場頭破血流沒了...

台南女遇到戀愛詐騙 警民及時阻詐保住20萬元

台南48歲龔姓女子日前在網路上結識1名美國籍男子，誆稱有一包裹內有美金20餘萬元從葉門地區寄送給她，但因葉門境內發生戰爭...

中秋佳節海巡東部分署送暖 7位獨老心暖暖

中秋節連假今開始，海巡東部分署關懷鄰近社區獨居老人，利用午時送餐時機，發送精緻餐盒及秋節慰問金，祝賀長輩們秋節愉快，盼共...

騎樓騎自行車被攔查不服取締 出手傷警遭逮捕

台北市西門町派出所陳姓員警日前巡邏，發現吳姓男子（57歲）違規在騎樓騎乘腳踏車，警方攔停盤查，口出不雅字眼並出手推擠警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。