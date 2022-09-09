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台南女遇到戀愛詐騙 警民及時阻詐保住20萬元
台南48歲龔姓女子日前在網路上結識1名美國籍男子，誆稱有一包裹內有美金20餘萬元從葉門地區寄送給她，但因葉門境內發生戰爭遭扣留，請她將19萬8000元轉帳至指定帳戶內，龔女不疑有他至郵局欲匯款，櫃員機警報警，警方及時到場點破其詐騙集團假交友、真詐騙的伎倆。
台南市警一分局後甲派出所巡佐謝鎮源、警員陳俊宏7日，接獲轄內郵局員工通報，有民眾疑似遭詐騙，請警方到場處理。
據調查，龔女在網路上結識一名自稱美國籍男子，稱近日有一包裹要從葉門地區寄送給龔女，該包裹因葉門境內發生戰爭遭扣留，請她將19萬8000元轉帳至指定帳戶內，該包裹才可寄送至台灣。龔女不疑有他至郵局欲匯款，經郵局櫃員察覺有異，立即通知警方。
經警方與龔女懇談後，告知她此手法為詐騙集團假交友、真詐騙的伎倆，她才驚覺遭受詐騙，因此打消匯款的念頭。她也對警方能及時阻止匯款，免於遭受金錢損失，直說「謝謝」。
警方呼籲，邇來詐騙手法多如牛毛，民眾應隨時提高警覺，網路交友陷阱多，切不可相信電話或網路上陌生人訊息之指示操作，若發現可疑為詐騙情事，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案。
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