惡劣！男警在女警寢室偷裝密錄器 發現竟辯：喝醉酒

新北市三重警分局一名派出所員警，周三（7日）晚上利用所內中秋烤肉之際，潛入所內女警寢室偷裝密錄器。一個小時候，女警回到寢室內發現，向單位主官通報，經所內清查，赫見是男警所為，除記予依小過處分掉離現職外，另依妨害秘密罪嫌函送法辦。

據了解，湯姓員警（28歲、警專34期）2017年警專畢業，發至新北市三重警分局光明派出所服務至今，平常勤務正常，工作未有突出表現。周三（7日）晚上派出所舉辦中秋烤肉活動。

當晚約10時許，湯員趁著大夥在派出所旁停車場烤肉慶歡之際，偷偷潛入女警勤室內，隨即拿著裝有密錄器的一瓶「芳香劑」，放在女寢室廁所洗手台下方，意圖對女警不軌。

約莫晚上11時許，女警返回勤室內，卻見廁所洗手台下方，有瓶沒看過的芳香劑，拿起查看，赫見是偽裝的密錄器，立即向單位主官通報。經所內主動調查，於翌日凌晨認為湯員涉嫌，找來湯員詢問，湯雖當場坦承犯行但辯稱「是喝醉酒迷糊行事」偵詢後依妨害秘密罪嫌函送法辦。

對此，三重警分局表示，昨天（8日）分局立即召開人評會，除將湯員調整職務至警備隊，並予以核記1小過之處分，同時提列關懷輔導對象加強輔導考核，並俟本案判決結果出爐後，依規定將湯員移送懲戒，絕不庇縱寬貸

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