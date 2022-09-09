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中秋佳節海巡東部分署送暖 7位獨老心暖暖

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

中秋節連假今開始，海巡東部分署關懷鄰近社區獨居老人，利用午時送餐時機，發送精緻餐盒及秋節慰問金，祝賀長輩們秋節愉快，盼共同感受佳節溫暖氣氛。

主任秘書徐登平說，海巡除執行走私偷渡、救生救難等任務，同時致力於各項為民服務工作，海巡在能力所及範圍，關懷需要幫助的獨居長輩，讓他們不孤單。

這次中秋節徐登平帶隊會同岩灣里長易桂美前往關心與探視鄰近7位獨居老人，並由海巡之友總會鄭榮譽會長以母親鄭吳蕊女士名義捐助慰問金，另送蛋捲及精緻餐盒祝賀長輩們秋節愉快。

海巡署東部分署平日即主動關懷鄰近弱勢獨居老人，每天中午均由分署官兵前往居所送餐，至今逾十年，希望能透過抛磚引玉方式，讓更多社會大眾投入關懷獨居長者的行列。

中秋節連假今開始，海巡署東部分署關懷鄰近社區獨居老人，利用午時送餐時機，發送精緻餐盒及秋節慰問金，祝賀長輩們秋節愉快。圖／海巡署東部分署提供
中秋節連假今開始，海巡署東部分署關懷鄰近社區獨居老人，利用午時送餐時機，發送精緻餐盒及秋節慰問金，祝賀長輩們秋節愉快。圖／海巡署東部分署提供

獨居老人 中秋節

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