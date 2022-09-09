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騎樓騎自行車被攔查不服取締 出手傷警遭逮捕

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市西門町派出所陳姓員警日前巡邏，發現吳姓男子（57歲）違規在騎樓騎乘腳踏車，警方攔停盤查，口出不雅字眼並出手推擠警方，造成陳姓員警倒地，警方合力將他壓制在地，依妨害公務、傷害罪移送偵辦，並依法開立違規罰單。

警方指出，陳姓員警等人巡經長沙街二段，發現吳男違規在騎樓騎乘自行車，上前攔停並要依法舉發。

警方要求吳男出示身分時，吳男不願配合，更打算直接離開，警方告知將依法帶回派出所查證身分，吳男突然暴怒，辱罵不雅字語，出手推擠陳員脖子。

陳員等三人見狀要以強制力帶回派出所時，吳男掙脫抵抗並推擠陳員倒地，造成陳右手掌撐地受傷，但是陳員不顧手掌疼痛，仍奮勇控制吳男，與其他員警合力壓制吳男，依現行犯上銬逮捕。事後檢查陳員右手第四掌骨骨折。

萬華分局呼籲，任何妨害警方依法執行公務行為，警方將全力捍衛執法尊嚴，依法嚴辦，民眾切勿以身試法。

陳姓員警脖子及手掌受傷。記者廖炳棋/翻攝
陳姓員警脖子及手掌受傷。記者廖炳棋/翻攝
陳姓員警脖子及手掌受傷。記者廖炳棋/翻攝
陳姓員警脖子及手掌受傷。記者廖炳棋/翻攝
陳姓員警脖子及手掌受傷。記者廖炳棋/翻攝
陳姓員警脖子及手掌受傷。記者廖炳棋/翻攝

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