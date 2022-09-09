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台南仁德民宅火警 機車付之一炬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市仁德區文華路三段一棟3樓民宅上午8時18分傳出火警，透天厝冒出大量濃煙，消防局據報後，派出大批人車前往滅火，經消防人員破門出水搶救，救出受困2樓的屋主，火勢很快被撲滅，現場發現一輛機車被燒毀，至於機車何以起火，消防局指出，仍待進一步火調確認。

消防局指出，受理報案後，調派仁德分隊等13車27人趕往現場，抵達現場後，屋內冒出大量濃煙，立即破門搶救，並救出受困2樓的屋主，幸無人員受傷。

這場火勢於8時39分撲滅，現場燃燒一輛機車，但因該機車傳為出租機車，屋主不解何以起火，向消防局申請火調，消防局指出，起火原因仍待釐清。

這場民宅火警很快被撲滅，現場燃燒一輛機車，屋主不解何以起火，向消防局申請火調。記者邵心杰／翻攝
這場民宅火警很快被撲滅，現場燃燒一輛機車，屋主不解何以起火，向消防局申請火調。記者邵心杰／翻攝
台南仁德區文華路三段一棟3樓民宅上午傳出火警，經消防人員破門出水搶救，救出受困2樓的屋主，火勢很快被撲滅。記者邵心杰／翻攝
台南仁德區文華路三段一棟3樓民宅上午傳出火警，經消防人員破門出水搶救，救出受困2樓的屋主，火勢很快被撲滅。記者邵心杰／翻攝

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