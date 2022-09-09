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花蓮7旬老翁獨背大包包租船遊湖未歸 船找到、人不見

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮市一名7旬獨居老翁，昨天下午背著沉重包包到鯉魚潭風景區租船遊湖，逾時未歸，船家在潭面找到船，手機、錢包、救生衣都在船上，人卻消失。消防人員連日搜索，今天繼續在潭面、水下搜尋，尚未找到人。

77歲孫姓老翁戶籍在花蓮市，目前在吉安租屋獨居，昨天下午3時到壽豐鄉鯉魚潭租船表示要遊憩，店家發現他身上背著灰色鼓脹的大包包，目視十分沉重，走起路來左腳有些一拐一拐。

孫姓老翁租船1小時，原本下午4時必須回到碼頭還船，但逾時不歸，船家聯絡不上人，展開尋船，下午4時30分在潭中間找到這艘腳踏船，老翁的錢包、手機、救生衣等物品都放在船上，只有老翁與灰色大包包失去蹤影。

警方調查，孫姓老翁是租機車到鯉魚潭，昨天下午3時許，還打電話給租車公司，要對方自己到鯉魚潭風景區管理站領車，隨即掛上電話未再接。

花蓮縣消防局昨天傍晚5時34分接獲通報，立即展開潭面搜索，但無所獲，今天清晨再度集結尋人，由消防局第二大隊長王明忠率隊搜索，花蓮紅十字會、花蓮縣緊急救難協會等也支援人力，共37人分成水上作業管制組、重裝的水下搜救組，另以拖鉤方式搜索潭底，吉安警方也在現場協助。

鯉魚潭水域面積逾百公頃，第二大隊長王明忠說，昨天是吹北風，因此從船發現處延伸向北搜尋，目前在鯉魚潭東北側搜尋，因潭深9至10公尺，且水質優氧化嚴重，水下能見度是零，更添搜救難度，還在搜救中。

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孫姓老翁昨天獨自到花蓮鯉魚潭租船遊湖後失蹤，消防局、紅十字會、救協及吉安警方到場搜救。記者王燕華／翻攝
孫姓老翁昨天獨自到花蓮鯉魚潭租船遊湖後失蹤，消防局、紅十字會、救協及吉安警方到場搜救。記者王燕華／翻攝
孫姓老翁昨天下午2時許騎乘租來的機車前往鯉魚潭，身上背著沉重大包包。記者王燕華／翻攝
孫姓老翁昨天下午2時許騎乘租來的機車前往鯉魚潭，身上背著沉重大包包。記者王燕華／翻攝
孫姓老翁昨天在花蓮市租車，再騎到鯉魚潭風景區租船。記者王燕華／翻攝
孫姓老翁昨天在花蓮市租車，再騎到鯉魚潭風景區租船。記者王燕華／翻攝

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