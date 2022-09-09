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粗心母親將兒反鎖車內 消防播放卡通安撫男童脫困

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名母親下車時沒有查覺鑰匙掉落在車內，「咔」的一聲車子自動鎖上將2歲男童鎖在車內，令她驚慌不已，急得向消防隊求救；消防員先播放卡通安撫車內男童，聯絡鎖匠打開車門，救出男童。

事件發生於昨天上午9時許，這名母親向消防員表示，因為感冒，帶小孩來看醫生，結束後先將2歲多男童安置於後座安全座椅，隨手將車門關上，卻沒有查覺鑰匙掉落在車內，聽到「咔」的一聲車子突然自動鎖上，令她驚慌不已，於是聯絡119求救。

在救助過程中，原先在車內安靜的男童，見到車外媽媽慌張的神情，被嚇得哇哇大哭，媽媽見狀更是慌亂得不知所措，拜託消防員就算破窗也沒關係，只希望趕快將小孩給救出來。

消防員見母子倆隔著車窗哭泣十分不捨，於是利用手機先讓車內嬰兒觀看「可愛巧虎島」卡通，安撫兒童情緒。經評估無立即危險，決定先嚐試以開鎖的方式進行救援，聯繫附近鎖匠到場後，在不到數分鐘內便將男童救出，媽媽抱著男童對自己的粗心大意感到自責，頻頻向在場救援的警消人員致謝。

嘉義市政府消防局提醒，下車時不可以將小孩留在車內，短暫離開也必須將鑰匙帶在身上，並將窗戶打開，避免孩童悶在車內造成意外。

消防員隔著車窗利用手機撥放卡通安撫男童情緒。記者李宗祐／翻攝
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消防員協助男童脫困，母親感謝大家幫忙。記者李宗祐／翻攝
消防員協助男童脫困，母親感謝大家幫忙。記者李宗祐／翻攝
母親看到自己粗心將男童反鎖在車內慌張不已。記者李宗祐／翻攝
母親看到自己粗心將男童反鎖在車內慌張不已。記者李宗祐／翻攝
鎖匠利用工具開鎖。記者李宗祐／翻攝
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