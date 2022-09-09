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台中新生女嬰住院腿骨裂 家長怒告！ 醫院說話了
一名網友在臉書爆料，女兒8月中旬在烏日林新醫院出生，因黃疸及幽門狹窄症留院觀察照護，前天探視時，院方卻告知女嬰腿部腫脹，照X光後發現有骨裂的問題，質疑院方照顧疏失，已向烏日分局提告過失傷害，警方受理偵辦中。
林新醫院對此回應，該院在事件發生當下，已立即成立專案小組，由各專科醫師進行會診並調查新生兒骨折可能發生的原因。此嬰兒已安排至醫學中心進行後續的治療。目前該院已主動通報各相關主管機關，檢調已介入調查，院方正全力配合調查，並會妥善處理。
這名網友在臉書社團「烏日大小事」PO文表示，女兒因黃疸及幽門狹窄症的問題，需留院觀察照顧護理，預計9月8日出院轉至中山醫學院，安排幽門狹窄之手術。但在9月7日下午，院方請家屬到院看女兒，宣稱因看到女兒腿部腫脹，並照X光發現有骨裂的問題。
網友指出，質疑院方照顧不當或虐待？醫院含糊交代，「身為家長的我除了不捨還有憤怒」，並怒批院方處理態度差勁，現在女兒已轉至中山醫學院加護病房，評估是否開刀。「身為家長的我只想知道真相」，希望院方好好檢視業務過失問題，也請網友多分享，讓其他新手爸媽留意，「不要再有這種事情發生，畢竟都是心裡的一塊肉」。
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