高雄4老加總300歲受困惡地 警方協助脫離「泥淖」

高雄72歲黃姓婦人日前開車載友人打算到燕巢區泥火山一處土雞城用餐，疑因不熟山區路況，加上軒嵐軒颱風剛過，道路泥濘，行經金山養女湖一帶時，車輪陷入泥淖動彈不得，全車4加總300歲，一時不知所措，之後黃女報警求助，連絡拖吊車到場才脫困。

岡山警分局燕巢分駐所表示，黃姓女子6日中午報案，車子在燕巢金山養女湖一帶陷入泥淖受困，因同車史男、廖男及另名黃姓女子年紀不輕，且有人身體不適，她擔心發生意外發生才請求協助。

燕巢分駐所副所長王永豐偕員警邱昭榮、蔡佳洧入山處理，終於在三八嶺惡地附近道路找到受困車輛，赫然發現年紀最高到的廖男已90歲，最年輕的黃女也72歲，其中史姓男子身體不適，須人攙扶。