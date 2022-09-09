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高雄4老加總300歲受困惡地 警方協助脫離「泥淖」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

高雄72歲黃姓婦人日前開車載友人打算到燕巢區泥火山一處土雞城用餐，疑因不熟山區路況，加上軒嵐軒颱風剛過，道路泥濘，行經金山養女湖一帶時，車輪陷入泥淖動彈不得，全車4加總300歲，一時不知所措，之後黃女報警求助，連絡拖吊車到場才脫困。

岡山警分局燕巢分駐所表示，黃姓女子6日中午報案，車子在燕巢金山養女湖一帶陷入泥淖受困，因同車史男、廖男及另名黃姓女子年紀不輕，且有人身體不適，她擔心發生意外發生才請求協助。

燕巢分駐所副所長王永豐偕員警邱昭榮、蔡佳洧入山處理，終於在三八嶺惡地附近道路找到受困車輛，赫然發現年紀最高到的廖男已90歲，最年輕的黃女也72歲，其中史姓男子身體不適，須人攙扶。

警方指出，黃女一行人原本計畫到燕巢泥火山一處土雞城用餐，因路況不熟，且山區剛因「軒嵐諾」颱風掃過，多處積水泥濘，結果車輪卡在泥淖中，一車4人都受困，車上4人加總300歲，酷熱下如果無法脫困，恐怕脫水，後果不堪設想，呼籲用路人出遊前要特別注意山區路況。

高雄4名加總300歲的長輩駕車出遊，受困燕巢山區，警方出動救援。記者王昭月／翻攝
高雄4名加總300歲的長輩駕車出遊，受困燕巢山區，警方出動救援。記者王昭月／翻攝

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