台南男趴臥血泊亡 路過民眾發現報警

今天上午清晨6時許，有民眾一早起來外出，路過台南市中西區西門路二段附近巷弄，發現有名男子趴臥血泊中，隨即撥打110報案，男子現場已無意識，經119人員判定已無生命跡象，經台南市警二分局鑑識人員到場推判為墜樓身亡，並報請檢方相驗，釐清死因。

據調查，死者為60多歲沈姓男子，身上並無其他明顯外傷。經通知家屬到場指認，確認死者身分，家屬表示許久未聯繫，也不太了解其近況。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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