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北市中山警分局前汽機車事故 機車頭全毀男女送醫治療
台北市中山警分局前路口今晨發生一起擦撞事故，一輛載有數名乘客的計程車左轉時，遭對向一輛機車撞上，機車車頭面目全非，計程車右側車門嚴重凹陷，據悉機車上男女分受輕重傷，送醫治療，轄區警方獲報已介入調查中。
台北市消防局表示，凌晨1時許獲報中山北路、南京西路口發生汽機車事故，共派2輛救護車到場協助送醫。
本報記者到場時，警方已到場介入，遭撞計程車右後車門嚴重凹陷，車窗破裂，滿地都是玻璃碎片，事故機車則車頭嚴重毀損，面目全非；據悉計程車乘客、司機皆未受傷，但心有餘悸，騎乘機車的男子及坐在後座的女子皆有受傷，搭上救護車送醫治療。
計程車司機說，他沿中山北路南往北方向行駛，要左轉南京西路時，先在路口等待對向直行車輛經過，「我在那邊等了很久，看機車還離很遠，左轉後就被撞」「他（機車騎士）一定騎很快，時速可能超過百公里，才會撞上」「女生好像輕傷，還有意識，男生（機車騎士）就好像很嚴重」。
轄區警方表示，目前已介入處理，確切事發經過、肇事原因及肇事責任等，仍有待進一步釐清。
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