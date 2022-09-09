救護車趕送血液闖紅燈 遭計程車撞翻四輪朝天

昨天（8日）深夜23時10分，台北市中華路與愛國西路口，一輛計程車與民間救護車發生車禍，救護車整輛翻覆。

據了解，救護車當時要運送血液前往台北醫學院、新店慈濟醫院及台北市立聯合醫院，救護車沿中華路一段南往北方向，直行到愛國西路口要匯流進入東側慢車道時，右側車身與沿愛國西路東往西方向慢車道直行的計程車車頭發生碰撞，救護車整輛翻車。

救護車駕駛手臂擦挫傷，意識清楚無大礙，車上護理人員也沒有受傷。計程車駕駛沒有受傷，車上年約70歲蔡姓乘客沒有明顯傷勢，但胸口疼痛，送往和平醫院救治，意識清楚沒有生命危險。