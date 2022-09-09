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帝國王冠的謝幕：英國女王伊麗莎白二世病逝（1926-2022）

救護車趕送血液闖紅燈 遭計程車撞翻四輪朝天

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

昨天（8日）深夜23時10分，台北市中華路與愛國西路口，一輛計程車與民間救護車發生車禍，救護車整輛翻覆。

據了解，救護車當時要運送血液前往台北醫學院、新店慈濟醫院及台北市立聯合醫院，救護車沿中華路一段南往北方向，直行到愛國西路口要匯流進入東側慢車道時，右側車身與沿愛國西路東往西方向慢車道直行的計程車車頭發生碰撞，救護車整輛翻車。

救護車駕駛手臂擦挫傷，意識清楚無大礙，車上護理人員也沒有受傷。計程車駕駛沒有受傷，車上年約70歲蔡姓乘客沒有明顯傷勢，但胸口疼痛，送往和平醫院救治，意識清楚沒有生命危險。

計程車與救護車駕駛酒測值為零；初步研判救護車闖紅燈，但計程車涉嫌違反號誌，同時沒有禮讓救護車優先通行；相關肇事原因將由交大事故組分析研判；警方呼籲，行車途中聽到警笛或警報器時，應減速慢行觀察四周做好禮讓準備，夜間放慢行車速度，警方將強化執法，防止交通事故發生。

台北市中華路與愛國西路口，一輛計程車與民間救護車發生車禍，救護車整輛翻覆。記者廖炳棋/翻攝
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台北市中華路與愛國西路口，一輛計程車與民間救護車發生車禍，救護車整輛翻覆。記者廖炳棋/翻攝
台北市中華路與愛國西路口，一輛計程車與民間救護車發生車禍，救護車整輛翻覆。記者廖炳棋/翻攝
台北市中華路與愛國西路口，一輛計程車與民間救護車發生車禍，救護車整輛翻覆。記者廖炳棋/翻攝
台北市中華路與愛國西路口，一輛計程車與民間救護車發生車禍，救護車整輛翻覆。記者廖炳棋/翻攝

救護車 計程車

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