快訊

快白金漢宮半小時…內閣早知女王病情 特拉斯「接過紙條面露難色」

BBC：查理王子目前已在蘇格蘭巴摩拉城堡 將陪伴女王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／燒錯前夫信箱又潑人汽油 婦被逮辯：吃安眠藥

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市簡女，不滿被前夫趕出門，又質疑前夫藏她繳費單，日前又因與人打賭對方不認帳，拒給2千元賭金。今天清晨她先潑油點燒前夫家信箱，隨後騎車到泰山向友索討賭金未果，怒將剩餘汽油，往友身上倒去逃去。經警3小時後逮人，簡女辯稱「吃安眠藥，不知道去哪」警詢後依法移送。

據了解，簡姓女子（54歲），不滿與前夫離婚後，遭前夫趕出新北市林口區麗園二街一巷某國宅4樓住處，又質疑前夫將其私人帳單及信件藏放，今天清晨4時許，她獨自騎車來到前夫所住國宅，手持裝有汽油的寶特瓶，朝著前夫信箱潑去，旋即拿起打火機點燃，簡女不知錯燒鄰居信箱，所幸火勢未延燒僅信箱燻黑。

簡女縱火後，旋即騎車往泰山方向騎去，騎乘路上，她回想日前與一名翁姓男友人（61歲）打賭，對方以一張人像照與她打賭，相不相信照片中的男子就是他兒子，簡女應賭贏了2千元賭金。遂騎車前往泰山準備向翁男索討。

約莫清晨6時許，簡女車騎抵泰山區泰山路一處公車調度站，找到翁男向他討錢，孰料，翁卻以酒後開玩笑堅不認帳，簡女當場炸怒，拿起剩餘的汽油朝著翁男身上倒去，緊接著作勢欲點火，遭翁男同事上前擋住，簡女趁隙騎車離去。

案經林口警分局獲報，調閱監視器畫面以車追人，於今天上午9時許，在泰山區全興、仁德路口將簡女逮捕，並於其泰山住處查扣犯案用打火機。面對縱火及潑人汽油，簡女一度辯稱「吃安眠藥，不知道自己去哪？做了甚麼？」警詢後依公共危險、恐嚇等罪嫌，將簡女移送法辦。

簡女在前夫家外縱火，遭警循線逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
簡女在前夫家外縱火，遭警循線逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
簡女縱火後，再走到機車處駕車離去。記者曾伯愷／翻攝
簡女縱火後，再走到機車處駕車離去。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依法將簡女移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依法將簡女移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
簡女在前夫家外縱火，遭警循線逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
簡女在前夫家外縱火，遭警循線逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝

國宅 林口 縱火

延伸閱讀

TOYOTA Camry新年式車型售價調整 油電旗艦車型配備升級還降價

台塑採購斗六文旦 台亞、福懋加滿25公升汽油免費送

軒嵐諾影響讓新北泰山社區地下室淹水 地政局急挖排水道

泰山死亡車禍！曳引車右轉輾過機車 騎士當場慘死

相關新聞

秋節前傳悲劇 84歲老婦溺斃布袋鎮魚塭

嘉義縣布袋鎮復興里晚間近8點，有人發現有名女子浮在魚塭，消防局布袋分隊立即出動消防救護車到場，在離岸數十公尺發現溺者，打...

過馬路遭撞...嘉市角力冠軍男童「護身倒法」保命 駕駛涉肇逃到案說明

嘉義市有名國小五年級男童，日前走過斑馬線時遭一輛廂型車撞倒，本能使出護身倒法，僅手腳輕微挫傷，肇事駕駛竟離去，家長得知後...

高雄小貨車遇警攔查拒檢 逃15個路口警車衝撞才停下

高雄市馬姓男子駕駛小貨車，今天下午行經鳳山區一處路口，巡邏警網見他行車不穩，趨前攔查，馬男卻加速逃逸，沿路競飆、闖紅燈及...

行車糾紛當街朝下體開槍…嫌犯今淡水落網 竟是殺人未遂通緝犯

台北市大同警分局偵辦前晚槍擊案，下午在士林區社子島查獲犯嫌棄置的逃逸車輛後，晚上6時許在新北市淡水區一間汽車旅館查獲張姓...

台南民宅神明廳傳爆炸聲 民眾搶救神像後整全面燃燒

台南市北區公園路一棟3樓鋼筋水泥民宅晚間9時分傳出火警，該住戶表示，3樓神明廳突然傳出爆炸聲，旋即冒出火煙，緊急入內搶救...

影／燒錯前夫信箱又潑人汽油 婦被逮辯：吃安眠藥

新北市簡女，不滿被前夫趕出門，又質疑前夫藏她繳費單，日前又因與人打賭對方不認帳，拒給2千元賭金。今天清晨她先潑油點燒前夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。