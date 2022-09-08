影／燒錯前夫信箱又潑人汽油 婦被逮辯：吃安眠藥

新北市簡女，不滿被前夫趕出門，又質疑前夫藏她繳費單，日前又因與人打賭對方不認帳，拒給2千元賭金。今天清晨她先潑油點燒前夫家信箱，隨後騎車到泰山向友索討賭金未果，怒將剩餘汽油，往友身上倒去逃去。經警3小時後逮人，簡女辯稱「吃安眠藥，不知道去哪」警詢後依法移送。

據了解，簡姓女子（54歲），不滿與前夫離婚後，遭前夫趕出新北市林口區麗園二街一巷某國宅4樓住處，又質疑前夫將其私人帳單及信件藏放，今天清晨4時許，她獨自騎車來到前夫所住國宅，手持裝有汽油的寶特瓶，朝著前夫信箱潑去，旋即拿起打火機點燃，簡女不知錯燒鄰居信箱，所幸火勢未延燒僅信箱燻黑。

簡女縱火後，旋即騎車往泰山方向騎去，騎乘路上，她回想日前與一名翁姓男友人（61歲）打賭，對方以一張人像照與她打賭，相不相信照片中的男子就是他兒子，簡女應賭贏了2千元賭金。遂騎車前往泰山準備向翁男索討。

約莫清晨6時許，簡女車騎抵泰山區泰山路一處公車調度站，找到翁男向他討錢，孰料，翁卻以酒後開玩笑堅不認帳，簡女當場炸怒，拿起剩餘的汽油朝著翁男身上倒去，緊接著作勢欲點火，遭翁男同事上前擋住，簡女趁隙騎車離去。