過馬路遭撞...嘉市角力冠軍男童「護身倒法」保命 駕駛涉肇逃到案說明

嘉義市有名國小五年級男童，日前走過斑馬線時遭一輛廂型車撞倒，本能使出護身倒法，僅手腳輕微挫傷，肇事駕駛竟離去，家長得知後氣憤不已；男童父親說，兒子曾獲角力、柔道冠軍，也因為訓練有素在危急時本能使出護身倒法保命。涉及肇逃駕駛陳姓男子已到案向警方說明，全案將函送嘉義檢署偵辦。

嘉義市有名家長委託友人在社群媒體上發文表示，9月6日晚上6時15分在北門家樂福（維新路與博東路十字路口）朋友的孩子出了車禍，那位駕駛撞到小孩，沒有下車查看就直接開走了！小孩身高約140公分，身穿藍色T恤；想麻煩大家幫忙，不知是否有人可以提供行車記錄器，或是目擊者可以提供車牌；若有，麻煩聯絡…

有熱心網友提供事發影像，影片中男童走在斑馬線上，通過一半路口時被一輛左轉廂型車撞倒，男童立即起身，趕緊走到斑馬線另一端，廂型車當時有停下來，看見男童無恙，就直接開車離去。

男童的父母經安親班老師通知才知道出車禍，帶去醫院檢查，右側大腿及左手肘擦傷。在看到網友提供的行車紀錄器畫面後，男童父母又氣又不捨。父親表示，駕駛竟不聞不問，還好孩子有學過柔道、角力，遭撞當下本能使出護身倒法，卸力後起身，才沒有受到太大傷害。

肇事駕駛陳男已到案說明，昨天以簡訊向男童父親致歉，解釋事故後看到男童平安走到路邊，因後方有車，所以先行離去，還說肇事後「睡不著，感到良心不安」，希望登門拜訪。但遭婉拒。

男童父親說，做筆錄時兒子在場，做完筆錄後就離開，考慮到兒子目前狀況，才婉拒。

他表示，目前兒子只有擦挫傷，情緒還好，不過，一直省思「是不是自己的錯？」令他心疼，不斷安撫。

他說，兒子從國小三年級開始跟著哥哥的腳步接受角力、柔道訓練，在北興國中陳教練、嘉義柔道協會洪教練的指導下，今年拿下嘉義市角力冠軍、嘉義縣柔道冠軍，他認為因有角力、柔道的訓練，才能讓兒子及時發揮本能。