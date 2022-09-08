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高雄7旬婦網購生活用品 1個月後接詐騙電話結局曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
三民一警分局警方舉多起相同手法的詐騙案例，機會教育蔡婦，讓她上了一課，保住存款。記者石秀華／翻攝
三民一警分局警方舉多起相同手法的詐騙案例，機會教育蔡婦，讓她上了一課，保住存款。記者石秀華／翻攝

高雄市一名70歲蔡姓婦人一個月前網購生活用品，日前接獲電商客服電話，對方稱系統遭駭客入侵，會自動扣其存款，最好先將款項匯入其他帳戶，蔡婦信以為真，至銀行要轉匯5萬，經行員和警方勸阻，告誡蔡婦勿再操作匯款，保住積蓄。

三民一警分局哈爾濱派出所警方6日下午4時執行巡邏勤務時，接獲三民區自立一路上銀行通報，稱蔡姓婦人和行員表明要查閱自己帳戶存款金額，並準備刷卡匯款，疑似遭到詐騙

警方派員到場，蔡婦向員警表示，1個月前有透過網路買生活用品，6日在家中接獲電商的客服電話，指稱因系統遭駭客入侵，會自動扣款她銀行中的戶頭金額，蔡婦一聽心慌不已，著急趕赴銀行準備依對方指示，將帳戶中的5萬元匯款至對方所說的帳戶。

行員發現和警方聯手勸阻，警方並舉多起相同手法的案例，機會教育蔡婦，她才驚覺自己險些落入詐騙圈套，打消匯款念頭；警方並告誡蔡婦，若還有其他電話打來，就告知不會操作，掛掉電話後封鎖對方電話即可，讓蔡婦頻感謝員警讓她上了一課，保住存款。

高雄7旬蔡姓婦人網購生活用品，1個月後接到詐騙電話，到銀行將存摺裡5萬元匯至他人帳戶，幸被行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄7旬蔡姓婦人網購生活用品，1個月後接到詐騙電話，到銀行將存摺裡5萬元匯至他人帳戶，幸被行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝

電商 詐騙 高雄市

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