高雄7旬婦網購生活用品 1個月後接詐騙電話結局曝光

高雄市一名70歲蔡姓婦人一個月前網購生活用品，日前接獲電商客服電話，對方稱系統遭駭客入侵，會自動扣其存款，最好先將款項匯入其他帳戶，蔡婦信以為真，至銀行要轉匯5萬，經行員和警方勸阻，告誡蔡婦勿再操作匯款，保住積蓄。

三民一警分局哈爾濱派出所警方6日下午4時執行巡邏勤務時，接獲三民區自立一路上銀行通報，稱蔡姓婦人和行員表明要查閱自己帳戶存款金額，並準備刷卡匯款，疑似遭到詐騙。

警方派員到場，蔡婦向員警表示，1個月前有透過網路買生活用品，6日在家中接獲電商的客服電話，指稱因系統遭駭客入侵，會自動扣款她銀行中的戶頭金額，蔡婦一聽心慌不已，著急趕赴銀行準備依對方指示，將帳戶中的5萬元匯款至對方所說的帳戶。