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查欠稅獲知貧困家庭 執行署嘉義分署關懷送暖

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市邱姓男子欠繳汽車燃料費及罰鍰5千餘元，今年8月間被移送執行署嘉義分署強制執行；承辦人員前往執行，發現邱男已中風多年，都由8旬母親及姊姊返家幫忙照顧，僅靠微薄的低收入戶補助維持生計；嘉義分署列為關懷個案，轉介社會福利慈善單位，分署同仁並募集愛心捐助送暖。

嘉義分署表示，邱男欠繳燃料費及罰鍰5千餘元，遭移送分署強制執行，日前分署人員前往執行，卻看見邱男癱瘓在客廳床舖，全身無法動彈，無法語言表達，8旬的邱母步履蹣跚地從幽暗的廚房走過來表示，2016年時邱男突然在家中風，急救後癱瘓到現在，平常都是靠鼻胃管進食補充營養維持生命，邱父也在去年離世，現在都是住附近的姊姊時常回家幫忙照顧。

執行人員檢視住處，破舊房屋只是邱男一家遮風避雨的地方，家中物品擺設凌亂堆滿雜物，邱母本身也罹患有慢性疾病，脊椎已老化，行動困難，根本無法照顧兒子，全家僅靠微薄低收入戶補助維持生計及支付醫藥費用，邱男的姊姊雖然住在附近可以過來幫忙，但也有自己的家庭要照顧，沒辦法全心全力的照顧癱瘓的弟弟和行動困難的母親，急需社會的救助。即刻回報列為關懷個案，聯絡轉介社會福利慈善單位。

嘉義分署愛心社則募集同仁愛心捐獻，於昨天由分署長柯怡伶前往邱男住所進行關懷訪視，致贈慰問金6千元及毛毯等禮品，在中秋節前夕表達關懷之意。

行政執署嘉義分署長柯怡伶（左）關懷訪視。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執署嘉義分署長柯怡伶（左）關懷訪視。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執署嘉義分署長柯怡伶（左）關懷訪視。圖／行政執行署嘉義分署提供
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嘉義 愛心

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