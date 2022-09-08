合法棋牌社涉嫌掩護民眾打麻將聚賭 警突襲逮36人送辦

基隆市楊姓男子經營「棋牌社」，提供籌碼讓人打麻將娛樂。警方查獲在場人士涉嫌聚賭，每「將」100元茶水費為抽頭金，並將籌碼輸贏轉換現金。楊男辯稱只是提供場地，否認供人賭博；現場人士有人承認賭錢，有人否認。警方偵詢後，今將楊男和4名員工、31賭客依賭博罪嫌送辦。

基隆市警察局今天表示，接獲線報指仁愛區有家領有合法牌照的棋牌社，以合法招牌掩護非法行為，讓民眾打棋牌社內打麻將聚賭，由市警局督察科及轄區警一分局組成專案小組查緝。

專案小組人員經過多日埋伏及蒐集相關事證後，向基隆地方法院聲請搜索票，昨晚持搜索票前往棋牌社，當查查獲民眾涉嫌違法賭博情事，查扣賭具、面額共120多萬元籌碼、賭資20多萬元、抽頭金3萬多元和監視器等相關物證。

警方查緝時，棋牌社內有楊姓負責人、4名員工及31名賭客。眾人共開了8桌打麻將，因為少了1人，由其中1名員工上桌打牌。