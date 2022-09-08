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亂用藥害死人 醫美女醫師拒認錯仍獲緩刑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園某醫美診所毛姓女醫師，明知自己未執刀使用過肌肉鬆弛劑「肌弛適」，竟在沒弄清楚藥品使用方法情況下，指導護理師幫美容師注射藥品緩解腰痛，結果鬧出人命，還矢口否認犯錯；桃園地院雖認為毛女犯後態度不佳，但考量她以100萬元與美容師丈夫和解，最後依過失致死罪判她6月徒刑，得易科罰金，緩刑3年。

桃園地院表示，審酌毛女經考試及格取得醫師資格，因一時思慮不周而犯本件犯行，姑且念在她已與美容師丈夫和解，非無悔意，且無其他有期徒刑以上的前科紀錄，經此次偵審及刑科教訓，當知所警惕，無再犯之虞，因此諭知緩刑，期勉她記取教訓，日後將所學用以醫治更多廣大病患。

判決指出，毛女在醫美診所僅擔任雷射光療醫師，2018年8月25日上午11時許，她在護理師及美容師詢問是否可以注射「肌弛適」緩解腰痛之後，只問了美容師體重，就依藥品仿單和自行上網查詢結果，告知藥品可以靜脈方式施打5c.c，未料該藥是供全身麻醉使用，而且使用者無法自主呼吸，須配合插管輔助。

當天下午，美容師因注射「肌弛適」無法呼吸昏倒。毛女見狀只量測脈搏，並在未確認呼吸或其他儀器監測之下，擅斷美容師昏迷只是施用藥劑的放鬆狀態，只做了施打類固醇和葡萄糖等簡單處置，直到美容師臉色發黑被抬上救護車，她還對隨行人員下封口令，不管任何人問，都不能說是她叫護理師施打針劑。

審理時，毛女辯稱自己只是照仿單念藥物劑量及施打方式，無法想像護理師和美容師會在診所用藥。另外，她有觀察美容師的呼吸脈搏直到救護車抵達，也沒有阻止其他人叫救護車。

毛女雖矢口否認，但監視器畫面拍到她對美容師說「妳是怎樣啊」、「先打個6到7好了」等語，其他護理師和行政人員也指證歷歷，說法未被法院採信。

法院認為，毛女行為不符合醫療常規的醫療疏失，且事發後未積極搶救，應負過失致死責任。雖然她犯後否認，難認態度良好，但考量她與美容師丈夫已經和解，對方也不再追究刑、民相關責任，因此量處其刑，並予以緩刑。

女醫師示意圖，與事件人物無關。圖／Ingimage
女醫師示意圖，與事件人物無關。圖／Ingimage

護理師 桃園 救護車

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