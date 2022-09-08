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影／入股海明燈群組嚐「萬元獲利」 行員及時阻詐保住87萬元
屏東縣恆春鎮宋姓男子日前至彰化銀行恆春分行匯款87萬元現鈔時，陳姓行員發現他近期匯出分筆款項至不同帳戶，研判遭網路詐騙，通知警方到場了解，宋說被網路結識的女子勸說加入「股海明燈」群組，已陸續匯出近百萬元投資理財，期間有收到1萬元獲利，決定再加碼投資，警方說明是典型「假投資、真詐騙」手法，宋才幡然醒悟。
警方說，宋姓男子6月初帶網路上看見規畫投資理財廣告，自稱可幫民眾賺進大把財富，他好奇加入後，該詐騙集團便以美女頭像與被害人攀談，每天噓寒問暖，讓宋認為雙方在交往，降低戒心後說服一起加入「股海明燈」群組，由投資理財老師帶領炒股獲利，宋不疑有他陸續匯出近百萬至詐騙集團指定帳戶，期間曾收到1萬元股票獲利，目的是取信被害人。
當天到場了解的恆春分局偵查隊長黃文杰說，他聽完整個過程，就是典型的「假投資、真詐騙」手法，馬上解釋這是網路詐騙，先以投資獲利方式誆騙民眾匯款，期間再以小額獲利誘騙民眾再投入大筆金額，匯款最後將是一去無回；宋雖保住87萬元，但之前陸續匯出的近百萬元，早已入了詐騙集團的口袋。
恆春警分局長林明波說，詐騙集團於網路、社群媒體刊登大量帶領民眾投資股票獲利的廣告，民眾好奇加入後便以話術吸引民眾「投資」匯款，不知民眾的血汗錢都進了詐騙集團口袋，民眾一旦警覺想要贖回，就會把你封鎖、退群，根本找不到人索賠，因此呼籲民眾，投資理財應找知名有信譽的合法證券交易公司，勿聽信坊間的網路廣告，民眾若有相關疑問，可撥打「165」反詐騙專線。
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