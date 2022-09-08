北宜驚悚電線成陷阱！紅牌大重機被勾到摔車「10分鐘兩起」
真的差點害死人！新北市新店區北宜公路往宜蘭方向，今天早上有電線不明原因掉落、垂掛在地，造成兩名機車騎士相繼被勾到摔車，紛紛送往新店耕莘醫院就醫，幸沒有生命危險。稍早監視器畫面曝光，只見騎士完全來不及閃躲，重心不穩，慘跌至對向車道，場面嚇人。
警、消今天早上8點45分獲報，北宜路三段132號附近發生車禍趕抵，發現一名呂姓女子（46歲）騎車時，被掉落的電線勾到，自摔在地；孰料員警處理到一半、不到10分鐘，又一輛紅牌大重機騎士楊姓男子（29歲）經過，一樣被勾到、慘摔在地。
警詢時，呂女稱自己是要去坪林山上拜拜，而紅牌大重機騎士楊男則說，自己騎Aprilia要去坪林兜風，怎知騎到一半就車禍。
一條掉落電線，10分鐘內造成2起自摔車禍，警方依規定製作筆錄、現場照，台電也已將垂吊電線剪除；後續相關賠償責任，由台電和傷者2人討論。
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