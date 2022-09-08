高雄六龜知名溫泉山莊火警！ 多棟小木屋遭大火吞噬、遊客急疏散

高雄市六龜區一家知名的溫泉渡假山莊，今天中午傳火警，燃燒建物為渡假小木屋，因火勢猛烈，周邊棟山莊木屋受波及，接待中心幾乎被燒毀；消防獲報後，出動13車22人前往搶救；目前大火已控制，所幸無人受困傷亡，詳細起火原因仍待釐清。

這起火警發生於今天中午12時56分，消防獲報後出動旗山、美濃、甲仙、六龜、茂林、桃源及寶來分隊，共13車22人前往搶救，目前火勢已經控制，消防正在執行殘火處理。