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目無警紀！消失的二十分鐘 警不值班玩手遊遭調地懲處
新北市三重警分局厚德所陳姓員警，上周五（2日）晚上在所內擔服值班，卻未依規定在值班台內服勤，以肚子餓為由，找學弟代看值班台，自己卻跑到二樓玩起麻將手遊，案經督察組探訪調查，確證陳員未依規定服勤及不當派遣警力，核予申誡2次，並調整職務到警備隊。
據了解，陳姓員警（警專36期），目前在新北市三重警分局厚德派出所服務。上周五（2日）晚上他擔服10時至12時所內值班勤務，期間他以肚子餓為由，找備勤學弟協助代看值班台。
孰料，陳員沒吃東西，反而是跑到派出所二樓，玩起麻將手遊。不巧，當個時段有民眾致電報案「打架糾紛」，陳員接到學弟轉通知，竟未馬上下樓協處，而是未依規定派遣應前往處理事故的巡邏人員，電聯調派正在線上處理他事的其他巡網員警，導致警力調度不當產生勤務空窗。
案經三重警分局督察組探訪時，接獲內部檢舉主動查辦，並調閱駐地監視器，果見陳員無故消失值班台20分鐘，遂找來陳員訪談，陳員當場坦承「有20分鐘不在崗位上」，但辯稱是因為肚子餓，才找學弟代看值班台，對於被檢舉是玩手遊而不是吃東西，陳員則沒有辯解。
對此，三重警分局表示，經查屬實，陳員未依規定在崗服勤，且警力有不當派遣之情形，已予行政責任申誡2次，並改調警備隊。單位主官未盡督導之責則予行政責任申誡1次。分局將持續加強該所勤務紀律運作，並督促該所幹部落實內部管理工作，以維勤務紀律。
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