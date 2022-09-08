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移民官撒網逮51名失聯移工 白牌司機二度被抓嘆有夠衰
移民署桃園專勤隊昨針對轄內威力掃蕩，運用「靈活戰術」分3區5波查緝，共查獲51名失聯移工、非法雇主仲介9人，其中在蘆竹區被攔的白牌車，本國籍司機已是第二度被抓，一眼就被移民官認出，全案法辦。
桃園市專勤隊昨針對桃園、平鎮及蘆竹區內建築工地，以及外來人口聚集處，執行5波查察勤務，會同移民署北區事務大隊機動隊、桃園市勞動局、蘆竹警分局等30多名人共同執行。
專勤隊昨清晨埋伏蘆竹區外來人口聚集處，在路邊攔查一輛可疑休旅車，一打開車門，移民官一眼就認出司機「老陳」上次才因載運失聯移工被抓，驚嘆「大哥，怎麼又是你」，而老陳則無奈表示，「今天有夠衰，車剛修好，才開市大吉就被查」，由於他沒有營業執照，將依公路法函送市府裁罰。
而車內失聯移工也驚慌失措，有人隨手拿他人證件給移民官，還說「我要去大溪那邊玩」，讓移民官傻眼｢哪有人清晨就去玩的」，當場戳破謊言，立即上銬逮捕。
這次涉案移工多聚集工地，考量危險性高，專勤隊連日勘查掌握非法移工聚集、工作地點後，運用「靈活戰術」，先將失聯移工包圍誘導至安全地帶，再騎機車機動性圍捕，成功查獲51名失聯移工，以及非法雇主、仲介9名，全帶回調查，依入出國及移民法及就業服務法偵辦，並向上追溯非法雇主及仲介行政與刑事責任。
桃園市專勤隊隊長荊少安表示，配合近期國際航班逐步恢復中，各專勤隊也加強查緝力道，持續針對轄區特性，實施不定期、不定時查察，並追究非法雇主及仲介法律責任，也呼籲外籍移工切勿受他人慫恿而逃離原雇主處，民眾如有發現外來人口逾期滯留，或從事任何不法活動，可向各專勤隊檢舉。
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