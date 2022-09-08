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接獲確診補助金簡訊 女子網銀外幣全轉為台幣

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄江姓女子接獲1封來路不明的簡訊，她誤以是申請疫情紓困通過，點進簡訊上的網址，不料，發現網路銀行疑遭駭，趕緊在路上攔下巡邏員警求助，經向銀行查證後，她的美金帳戶金額已全轉為新台幣，存入台幣帳戶，幸及時請銀行關閉轉帳功能，存款才沒被匯出。

據了解，9月5日晚間，26歲的江姓女子在路上，向高雄市警新興分局員警求助，稱她接到1封不明簡訊，顯示「衛生局您的補貼已通過」，便依簡訊提供的網址進入網站，點進「立即領取疫情補貼」，輸入各項資料，但輸入帳號等資料後，發現一再出現要求輸入網銀相關資料，讓她愈來愈覺得不對勁，而且美金帳戶已沒金額。

員警得悉，告訴她詐騙集團在疫情期間，常利用衛福部、衛生局名義，發簡訊給民眾，利用假網站或仿真網站，騙民眾輸入個資及銀行帳號，盜取民眾帳戶存款，趕緊要她電話給銀行客服，關閉網銀轉帳功能。

警方說，江女查詢銀行客服，發覺她的美金帳戶已沒錢，金額全被轉換成台幣，存入台幣帳戶，但江女說她並不曾操作美金轉台幣，員警也相當納悶。

新興警分局呼籲，詐騙集團手法千變萬化，隨著時事不斷更新來欺騙大眾，民眾若不確定真偽，切勿隨意點擊不明網站或簡訊附帶連結，若有疑問，可撥打反詐騙專線165查證。

江姓女子接獲的詐騙簡訊。記者林保光／翻攝
江姓女子接獲的詐騙簡訊。記者林保光／翻攝
江姓女子根據簡訊提供網址，進入的假網站。記者林保光／翻攝
江姓女子根據簡訊提供網址，進入的假網站。記者林保光／翻攝
江姓女子攔路向警方求助，員警也看得傻眼。記者林保光／翻攝
江姓女子攔路向警方求助，員警也看得傻眼。記者林保光／翻攝

詐騙集團 衛生局 疫情

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