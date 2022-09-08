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粗心騎士機車鑰匙忘了拔　他偷車還酒駕罪加一等

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名林姓男子將機車停在漢慶街，忘了拔走鑰匙，吳姓男子經過偷走機車當代步工具；警方獲報調監視器，以車辨系統追查，翌日在武營路攔獲騎贓車的吳男，發現他身上有酒味，酒測值達每公升1.92毫克，犯行罪加一等。

鳳山警分局新甲派出所5日接獲林姓男子（37歲）報案，指稱他將機車停放在漢慶街，因忘記拔鑰匙，翌日要騎車時，發現機車失竊；警方調閱監視器追查，發現一名男子徒步經過漢慶街，騎走林男機車。

警方擴大調閱監視器，輔以車辨系統追查，查出竊車的吳姓男子（35歲）出現在武營路上，警網隨即前往攔查。

警方攔獲吳男時，發現他身上散發濃厚酒味，斥責他騎贓車還敢酒駕，當場施以酒測，酒測值高達每公升1.92毫克，警詢後，依竊盜及公共危險等罪嫌將吳男移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

鳳山警分局警方發現吳男騎贓車還酒駕，因酒測值高達每公升1.92毫克，被依竊盜和公共危險罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方發現吳男騎贓車還酒駕，因酒測值高達每公升1.92毫克，被依竊盜和公共危險罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局新甲派出所警方攔獲騎贓車的吳姓男子，當場人贓俱獲。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局新甲派出所警方攔獲騎贓車的吳姓男子，當場人贓俱獲。記者石秀華／翻攝

監視器 酒測 贓車

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