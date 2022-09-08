影／省錢騙很大 ! 假台電裝省電電表騙上百萬 警籲小心

假冒瓦斯公司檢查詐騙安裝費用屢見不鮮，現在又有新手法；台南永康區出現男子假冒台電承包商，誆稱裝第二個電錶可「平均用電度數」、即可節省電費來詐騙，已有許多民眾遭騙。警方昨天逮捕54歲陳姓詐騙者，已查出高達40多人被騙，警詢後昨依詐欺罪送辦，呼籲被害民眾主動與永康警方聯繫。

永康區李姓婦人5日到大橋派出所報案，一名中年男子稱是台電承包商，可以協助裝設住家電錶以節省電費，婦人便讓男子進入屋內巡視電路配線狀況，男子向婦人表示電錶裝設費用2萬2千元，需當場繳費，婦人不疑付訂金5千元。

隔天男子前往拉管線並裝設電錶外殼，婦人即當場交付尾款1萬7千元，之後男子稱內錶要等台電核准下來後再安裝，等了約3周發現未來安裝內錶，且打男子電話都未接通，詢問鄰居，才發現原來大家都被以同樣的手法詐騙。

永康分局表示，經專案小組調查，發現轄區迄今已有5名被害人報案，歹徒以逐戶按電鈴推銷，佯裝台電承包商，以各式理由建議裝置電錶，誘騙民眾預繳費用，之後再以內錶須向台電公司申辦或另有工作為由拖延裝設日期被害人發現遭詐騙後，男子早已無法聯繫，消失匿跡。

永康分局表示，大橋派出所獲報後，依被害人所提供的相關事證，發現50多歲陳姓男子涉有重嫌，立即與偵查隊持搜索票逮捕到案。員警依現場所查扣相關證據，發現被害民眾多達40多名，永康地區初估就有11名被害人受害，其他地區也有數十人受害，每名被騙金額從1萬5千元至2萬5千元不等，不法所得超過百萬元，後續將再清查其他被害人擴大查辦，若有民眾遇到此類情形，請先向負責單位確認，若確實受騙，請儘速向轄區派出所報案，以免更多人受騙。

專案小組指出，台電用戶申請電錶需先透過持有執照的水電行向台電公司申請，核准過後才由台電公司掛錶，一般費用頂多5500元左右，且只要經過申請，都會留下相關紀錄，如果民眾有任何疑問，都可以撥打台電公司客服電話1911洽詢。