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影／驚！差兩秒就撞上女學生 女駕車失控連撞兩商店

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣39歲范姓女子昨天傍晚駕車載著一個小孩，停在花壇鄉中正路，但突然失控，差兩秒鐘就撞上一名女學生，隨即撞進一家婦嬰用品店，玻璃破損，商品灑落滿地，又再倒車撞擊一店家及遊覽車、機車各一輛，幸好無人受傷，據了解，范女才考取駕照兩個月，肇事後嚇壞了，事故原因由警方調查中。

警方調查，范女昨天傍晚停車在花壇鄉中正路的小吃店，約5時28分許，啟動車子欲離開時，突然失控，差點撞上一名路過的女學生，再撞進一家婦嬰用品店，造成玻璃破損，商品灑落滿地，范女再倒車，撞擊對面店一家東山鴨頭，造成店面受損，另波及一輛機車及一輛遊覽車，幸好無人受傷，酒測值0。

警方據報到場處理，初步了解，懷疑是當時下雨導致天雨路滑，失控釀禍，肇事原因與責任由警方釐清中。據了解，范女車上載有一名小孩，才考取駕照兩個月，她當時嚇壞了，同意賠償商家及車輛受損的損失。

這場令人怵目心驚的車禍，今天撞擊瞬間的影像，婦嬰用品店前留有長長的煞車痕跡，玻璃碎裂滿地，店內一片狼藉。業者表示，大門強化玻璃全毀、店內的展示推車也被撞爛，當時店內員工被強大的撞擊聲嚇得全跑出來，估計損失達百萬元。業者說，當時一名路過女學生，差不到兩秒鐘，差點被撞上，十分驚險。

至於，東山鴨頭店的損失也不輕，不僅招牌全毀，還好才準備營業，油鍋尚未滾燙，否則後果不堪設想，不過，今天鐵定不能營業了。

彰化縣39歲范姓女子昨天傍晚駕車載著一個小孩，停在花壇鄉中正路，但突然失控，差兩秒鐘就撞上一名女學生，隨即撞進一家婦嬰用品店。圖／民眾提供
彰化縣39歲范姓女子昨天傍晚駕車載著一個小孩，停在花壇鄉中正路，但突然失控，差兩秒鐘就撞上一名女學生，隨即撞進一家婦嬰用品店。圖／民眾提供
彰化縣39歲范姓女子昨天傍晚駕車載著一個小孩，突然失控，撞進一家婦嬰用品店，玻璃破損，商品灑落滿地。圖／民眾提供
彰化縣39歲范姓女子昨天傍晚駕車載著一個小孩，突然失控，撞進一家婦嬰用品店，玻璃破損，商品灑落滿地。圖／民眾提供
彰化縣39歲范姓女子昨天傍晚駕車載著一個小孩，突然失控，撞進一家婦嬰用品店，玻璃破損，商品灑落滿地，又再倒車撞進東山鴨頭店 ，現場一片狼藉。圖／警方提供
彰化縣39歲范姓女子昨天傍晚駕車載著一個小孩，突然失控，撞進一家婦嬰用品店，玻璃破損，商品灑落滿地，又再倒車撞進東山鴨頭店 ，現場一片狼藉。圖／警方提供
彰化縣39歲范姓女子昨天傍晚駕車載著一個小孩，突然失控，撞進一家婦嬰用品店，玻璃破損，商品灑落滿地。圖／民眾提供
彰化縣39歲范姓女子昨天傍晚駕車載著一個小孩，突然失控，撞進一家婦嬰用品店，玻璃破損，商品灑落滿地。圖／民眾提供
彰化縣39歲范姓女子昨天傍晚駕車載著一個小孩，突然失控，撞進一家婦嬰用品店，玻璃破損，商品灑落滿地。圖／民眾提供
彰化縣39歲范姓女子昨天傍晚駕車載著一個小孩，突然失控，撞進一家婦嬰用品店，玻璃破損，商品灑落滿地。圖／民眾提供
彰化縣39歲范姓女子昨天傍晚駕車載著一個小孩，突然失控，撞進一家婦嬰用品店，玻璃破損，商品灑落滿地。圖／民眾提供
彰化縣39歲范姓女子昨天傍晚駕車載著一個小孩，突然失控，撞進一家婦嬰用品店，玻璃破損，商品灑落滿地。圖／民眾提供
彰化縣39歲范姓女子昨天傍晚駕車載著一個小孩，停在花壇鄉中正路，但突然失控，差兩秒鐘就撞上一名女學生，隨即撞進一家婦嬰用品店。圖／民眾提供
彰化縣39歲范姓女子昨天傍晚駕車載著一個小孩，停在花壇鄉中正路，但突然失控，差兩秒鐘就撞上一名女學生，隨即撞進一家婦嬰用品店。圖／民眾提供

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